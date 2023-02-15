15 февраля 2023

Свердловчане получат перерасчет за коммунальные услуги

Свердловчане получат перерасчет за использование и содержание общего имущества в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерасчет сделают к концу марта Фото:

Жителям Свердловской области до конца марта придет квитанция с перерасчетом за 2022 год. Вопрос коснется использования и содержания общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов. Об этом сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

«Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами надлежит осуществить в течение I квартала 2023 года перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, рассчитанный в 2022 году», — заявили в департаменте. Перерасчет коснется таких пунктов, как вода, отопление и электроэнергия, потраченные на содержание общедомового имущества.

Однако представители управляющий компаний пока не могут точно сказать, как перерасчет скажется на конечных суммах в квитанциях. Ответа на вопрос: «Станут ли они больше или меньше?», пока нет.

Ранее стало известно, что свердловские власти увеличат компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы увеличатся на 3-5%, на них могут рассчитывать социально незащищенные граждане.

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Жителям Свердловской области до конца марта придет квитанция с перерасчетом за 2022 год. Вопрос коснется использования и содержания общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов. Об этом сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. «Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами надлежит осуществить в течение I квартала 2023 года перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, рассчитанный в 2022 году», — заявили в департаменте. Перерасчет коснется таких пунктов, как вода, отопление и электроэнергия, потраченные на содержание общедомового имущества. Однако представители управляющий компаний пока не могут точно сказать, как перерасчет скажется на конечных суммах в квитанциях. Ответа на вопрос: «Станут ли они больше или меньше?», пока нет. Ранее стало известно, что свердловские власти увеличат компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы увеличатся на 3-5%, на них могут рассчитывать социально незащищенные граждане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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