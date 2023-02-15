Свердловские власти компенсируют оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт

На компенсацию коммунальных платежей могут рассчитывать социально незащищенные граждане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области компенсация оплаты услуг ЖКХ увеличится на 3-5% из-за повышения ставки за капитальный ремонт. Решение принято 16 февраля на заседании правительства под руководством главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3-5% из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9%», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. При этом процент компенсации будет рассчитывается для каждого муниципалитета отдельно в зависимости от действующих коммунальных тарифов.

Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Также на лояльность могут рассчитывать одиноко проживающие свердловчане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, размер платы за ЖКХ которых в совокупном доходе превышают 12%. «Размер предоставляемой субсидии зависит, в том числе от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение», — уточняют представители регионального правительства.

Чтобы получить льготы, свердловчане могут обратиться в администрацию своего муниципалитета. Более подробную информацию можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по телефону 8-800-300-81-00.

Ранее жители Екатеринбурга заметили рост цены за капитальный ремонт. При этом с 1 марта размер платы в регионе смогут менять не раз в три года, а раз в год. Как пояснили представители ЖКХ, все это стало вынужденной мерой из-за нестабильной экономической ситуации.