Ученые рассказали об опасности жесткой дисциплины для детской психики

Исследование: жесткая дисциплина в детстве вызовет проблемы с психикой во взрослом возрасте

01 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Строгое воспитание может привести к проблемам с ментальным здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жесткая дисциплина при воспитании ребенка может негативно сказаться на его психическом здоровье в будущем. К таким выводам пришли ученые из Кембриджского университета (Англия) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) в ходе исследования. Родителей разделили на группы в зависимости от того, какого стиля воспитания они придерживаются. Среди них: теплое воспитание, которое подразумевает поддержку ребенка; последовательное — с четкими правилами и ожиданиями; враждебное, направленное на жесткую дисциплину. «Результаты исследования <…> показали, что у детей, подвергшихся враждебному стилю воспитания в возрасте трех лет, шансы иметь проблемы с психикой в будущем в полтора раза выше, чем у их сверстников», — передает «Ридус». Уточняется, что информация о детях-участниках исследования собиралась с помощью анкеты «Опросник для выявления сильных сторон и трудностей». Опрос детей помогал выявить внешние и внутренние признаки проблем с ментальным состоянием. Ранее психологи рассказали о негативных последствиях вседозволенности в воспитании ребенка. По их словам, последствия слишком мягкого отношения со стороны родителей являются частой причиной посещения детских психологов. Также эксперты считают, что излишняя вовлеченность в жизнь своего ребенка перерастает в гиперконтроль, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жесткая дисциплина при воспитании ребенка может негативно сказаться на его психическом здоровье в будущем. К таким выводам пришли ученые из Кембриджского университета (Англия) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) в ходе исследования. Родителей разделили на группы в зависимости от того, какого стиля воспитания они придерживаются. Среди них: теплое воспитание, которое подразумевает поддержку ребенка; последовательное — с четкими правилами и ожиданиями; враждебное, направленное на жесткую дисциплину. «Результаты исследования <…> показали, что у детей, подвергшихся враждебному стилю воспитания в возрасте трех лет, шансы иметь проблемы с психикой в будущем в полтора раза выше, чем у их сверстников», — передает «Ридус». Уточняется, что информация о детях-участниках исследования собиралась с помощью анкеты «Опросник для выявления сильных сторон и трудностей». Опрос детей помогал выявить внешние и внутренние признаки проблем с ментальным состоянием. Ранее психологи рассказали о негативных последствиях вседозволенности в воспитании ребенка. По их словам, последствия слишком мягкого отношения со стороны родителей являются частой причиной посещения детских психологов. Также эксперты считают, что излишняя вовлеченность в жизнь своего ребенка перерастает в гиперконтроль, передают «Дни.ру».