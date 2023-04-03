В пермской колонии, где содержатся пожизненно осужденные, проверят на качество еду и пищу

В колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» проверят на качество воду и пищу

В пермской колонии проверят, чем кормят заключенных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В исправительной колонии для пожизненно осужденных ИК-2, более известной как «Белый лебедь» (Соликамск, Пермский край) проверят на качество пищу и питьевую воду. Информация отражена в электронной закупке на сайте СБИС.

«Наименование товара (работы, услуги): оказание услуг по лабораторному исследованию готовой пищи и водопроводной воды. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: „ФКУ ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю“ г. Соликамск», — сказано в объявлении, которое разместило исправительное учреждение.

Победителем закупки признана компания «Пермагросервис». За оказанные услуги юрлицо получит 21200 рублей. Компании проведет лабораторные исследования готовых блюд, поставляемых в колонию, на калорийность. Пробы водопроводной воды будут оцениваться сразу по нескольким показателям: запах, вкус, цветность, мутность.

URA.RU рассказывало, что осужденные «Белого лебедя» получают готовые блюда из расположенной по соседству ИК №1. Тех, кто отбывает пожизненный срок, в том числе, кормят различными видами супов на основе мяса.