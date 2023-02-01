Заключенных самой страшной пермской тюрьмы накормят супами соседи

01 февраля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Узники «Белого лебедя» будут есть борщи, харчо и другие первые блюда (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №2 города Соликамска (Пермский край, более известна как «Белый лебедь»), будут есть блюда, приготовленные осужденными соседней ИК №1. Это следует из госконтракта, подписанного руководством указанных исправительных учреждений Виктором Хромко и Романом Кошелевым. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки». Согласно контракту, приговоренные к пожизненному сроку будут получать первые блюда на основе мяса. «Заказчик: ФКУ Исправительная колония №2 с особыми условиями хозяйственной деятельности („Белый лебедь“ — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик: Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Пермскому краю. Наименование товара: готовые блюда на основе мяса; цена за единицу — 80 рублей», — говорится в контракте, максимальную цену которого стороны определили в 750 тысяч рублей. Согласно условиям техзадания, исполнитель обязуется приготовить свыше 9 тысяч порций различных супов, в том числе, суп с фрикадельками, борщ, харчо и другие блюда. Вес одной порции должен составлять не менее 250 граммов, а повторение одних и тех же блюд допускается на чаще двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники незаконных бандформирований, террористы, серийные убийцы. В ней отбывал наказание один из бывших чеченский полевых командиров Салман Радуев, организатор ряда терактов на территории РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №2 города Соликамска (Пермский край, более известна как «Белый лебедь»), будут есть блюда, приготовленные осужденными соседней ИК №1. Это следует из госконтракта, подписанного руководством указанных исправительных учреждений Виктором Хромко и Романом Кошелевым. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки». Согласно контракту, приговоренные к пожизненному сроку будут получать первые блюда на основе мяса. «Заказчик: ФКУ Исправительная колония №2 с особыми условиями хозяйственной деятельности („Белый лебедь“ — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик: Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Пермскому краю. Наименование товара: готовые блюда на основе мяса; цена за единицу — 80 рублей», — говорится в контракте, максимальную цену которого стороны определили в 750 тысяч рублей. Согласно условиям техзадания, исполнитель обязуется приготовить свыше 9 тысяч порций различных супов, в том числе, суп с фрикадельками, борщ, харчо и другие блюда. Вес одной порции должен составлять не менее 250 граммов, а повторение одних и тех же блюд допускается на чаще двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники незаконных бандформирований, террористы, серийные убийцы. В ней отбывал наказание один из бывших чеченский полевых командиров Салман Радуев, организатор ряда терактов на территории РФ.