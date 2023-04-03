В ХМАО взлетели цены на земельные участки

В ХМАО на 20% повысились цены на земельные участки

В Сургуте рост составил около 28% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО средняя стоимость сотки земельного участка за год выросла более чем на 20%. Больше всего земля подорожала в Сургуте, где рост составил около 28%. Такие данные приводит сервис Restate.

«В Сургуте стоимость одной сотки земли в среднем выросла на 61 тысячу рублей. Текущая стоимость составляет более 280 тысяч», — следует из данных сервиса

Тем временем в Нижневартовске средняя стоимость сотки земли составляет около 126 тысяч рублей. Это на 20% больше чем прошлой весной.

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