03 апреля 2023

В ХМАО взлетели цены на земельные участки

В ХМАО на 20% повысились цены на земельные участки
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в поселке Ис. Свердловская область, пустырь, поселок, пустое место
В Сургуте рост составил около 28% Фото:

В ХМАО средняя стоимость сотки земельного участка за год выросла более чем на 20%. Больше всего земля подорожала в Сургуте, где рост составил около 28%. Такие данные приводит сервис Restate.

«В Сургуте стоимость одной сотки земли в среднем выросла на 61 тысячу рублей. Текущая стоимость составляет более 280 тысяч», — следует из данных сервиса

Тем временем в Нижневартовске средняя стоимость сотки земли составляет около 126 тысяч рублей. Это на 20% больше чем прошлой весной.

Ранее URA.RU рассказывало, что риелторы из ХМАО раскрыли секреты приемки квартир в новостройках. URA.RU попросило экспертов рассказать о том, как грамотно провести процедуру передачи квартиры и поделиться лайфхаками.

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В ХМАО средняя стоимость сотки земельного участка за год выросла более чем на 20%. Больше всего земля подорожала в Сургуте, где рост составил около 28%. Такие данные приводит сервис Restate. «В Сургуте стоимость одной сотки земли в среднем выросла на 61 тысячу рублей. Текущая стоимость составляет более 280 тысяч», — следует из данных сервиса Тем временем в Нижневартовске средняя стоимость сотки земли составляет около 126 тысяч рублей. Это на 20% больше чем прошлой весной. Ранее URA.RU рассказывало, что риелторы из ХМАО раскрыли секреты приемки квартир в новостройках. URA.RU попросило экспертов рассказать о том, как грамотно провести процедуру передачи квартиры и поделиться лайфхаками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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