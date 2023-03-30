Риелторы из ХМАО раскрыли секреты приемки квартир в новостройках

Как защитить кошелек от незапланированного ремонта и сохранить нервы

31 марта 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Неправильная приемка может привести как к увеличению затрат на будущий ремонт, так и более серьезным проблемам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приемка квартиры в новостройке — это обязательная процедура, которая дает новому владельцу шанс избежать траты нервов и лишних денег на недоделки застройщика. URA.RU попросило риелторов федеральной компании «Этажи» в ХМАО рассказать о том, как грамотно провести процедуру передачи квартиры и поделиться своими лайфхаками. С чего начать Во время осмотра не стоит забывать о проверке входной двери Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Неправильная приемка может привести как к увеличению затрат на будущий ремонт, так и более серьезным проблемам: черной плесени, например. В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр квартиры. Проверить окна и двери на наличие повреждений, проверить ручки. Стены и пол — на подтеки, изморозь, плесень, трещины, торчащую проводку. Обязательно проверить как оштукатурены стены за батареями — одно из проблемных мест», — комментирует журналисту URA.RU эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Александр Косторной, После проверки квартиры на сквозняки риелторы советуют обратить внимание на вентиляцию. Здесь пригодятся подручные вещи. «Вентиляцию проверяют каждый как удобнее: одни с помощью свечки, спичек или зажигалки. Но здесь важно соблюдать правила пожарной безопасности. Другие — прикладывая лист бумаги, третьи просто на ощупь», — добавляет риелтор. Важные мелочи Чтобы проверить розетки, с собой можно взять зарядку от телефона и подключить его к каждой из них. Кстати, сами розетки и выключатели необходимо пересчитать по схеме электропроводки. «Стены и пол лучше отстрелять с помощью уровня, чтобы избежать сильных перепадов, а также простучать — не должно быть „бухтящих“ участков. Любые отклонения должны быть помечены и представлены застройщику для устрашения, копия акта должна остаться на руках, с откаткой о вручении», — комментирует Косторной. Отопление Если на дворе зима, проверить отопление и в целом, насколько в квартире тепло, достаточно просто. Главное, чтобы не было протечек, радиаторы были горячими, а регуляторы, если они установлены, должны работать. «Стены осматриваем визуально на наличие подтеков, изморози, испарин, плесени», — советует эксперт по недвижимости компании «Этажи» в ХМАО Иван Карсеев. Проверьте как оштукатурены стены за батареями — это одно из проблемных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Летом же проинспектировать систему отопление и теплоизоляцию просто так не получится — придется дождаться холодов. Разве что, владельцам жилья в кирпичных домах о теплоте квартиры стоит беспокоиться меньше нежели хозяев жилья в «панельках», рассказал агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор СРО «ОПУС» Сергей Чабан. «По общему правилу кирпичный дом в плане морозоустойчивости лучше справляется. Это связано с конструкцией самого кирпича. Впрочем сейчас, конечно, есть и новые технологии, которые позволяют различными материалами обшивать и панели. И это тоже в положительную сторону сказывается на морозостойкости домов. Но если смотреть, что называется, по умолчанию, то кирпичные строения лучше обеспечивают тепло в квартире», — поясняет Чабан. «Помощь зала» Если времени или возможности тщательно проверить всю квартиру нет, риелторы советуют обратиться за помощью в коммерческие фирмы, которые проводят профессиональные приемки с помощью специального оборудования. В будущем это позволит сэкономить деньги и нервы. «Все чаще покупатели новостроек обращаются за профессиональной приемкой квартир. К примеру, за последний год количество заявок от покупателей выросло почти вдвое. При адекватной цене, заказ такой услуги абсолютно оправдан, поскольку позволяет ничего не упустить», — добавляет Карсеев. Полезная бюрократия Гарантия на новостройки составляет не менее пяти лет Фото: Илья Московец © URA.RU Во время приемки представители застройщиков нередко пытаются манипулировать клиентом, ведь они заинтересованы подписать акт приема-передачи квартиры без лишних замечаний. Но это не повод опускать глаза даже, казалось бы, на незначительные мелочи. «Здесь главное четко стоять на своем и требовать исправления выявленных нарушений, все фиксируя в письменном виде. На приемке представитель застройщика может на все претензии отвечать: так должно быть, это нормально. Тем не менее, фиксируете письменно все, что выявляете и направляйте застройщику», — считают риелторы. При этом приемка квартиры — не последний шанс обнаружить все недочеты жилья. Некоторые из них можно выявить только во время проживания. И если гарантийный срок службы дома не истек, нужно идти к застройщику. Он либо устранит проблему сам, либо направит к подрядчикам. Например, гарантия на дом в целом составляет пять лет. «При этом стороны могут договорится о каком-то более длительном сроке и прописать это в договоре. Если речь идет о долевом строительстве, то гарантия на дом минимум пять лет», — добавляет журналисту агентства Сергей Чабан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приемка квартиры в новостройке — это обязательная процедура, которая дает новому владельцу шанс избежать траты нервов и лишних денег на недоделки застройщика. URA.RU попросило риелторов федеральной компании «Этажи» в ХМАО рассказать о том, как грамотно провести процедуру передачи квартиры и поделиться своими лайфхаками. С чего начать «Неправильная приемка может привести как к увеличению затрат на будущий ремонт, так и более серьезным проблемам: черной плесени, например. В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр квартиры. Проверить окна и двери на наличие повреждений, проверить ручки. Стены и пол — на подтеки, изморозь, плесень, трещины, торчащую проводку. Обязательно проверить как оштукатурены стены за батареями — одно из проблемных мест», — комментирует журналисту URA.RU эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Александр Косторной, После проверки квартиры на сквозняки риелторы советуют обратить внимание на вентиляцию. Здесь пригодятся подручные вещи. «Вентиляцию проверяют каждый как удобнее: одни с помощью свечки, спичек или зажигалки. Но здесь важно соблюдать правила пожарной безопасности. Другие — прикладывая лист бумаги, третьи просто на ощупь», — добавляет риелтор. Важные мелочи «Стены и пол лучше отстрелять с помощью уровня, чтобы избежать сильных перепадов, а также простучать — не должно быть „бухтящих“ участков. Любые отклонения должны быть помечены и представлены застройщику для устрашения, копия акта должна остаться на руках, с откаткой о вручении», — комментирует Косторной. Отопление Если на дворе зима, проверить отопление и в целом, насколько в квартире тепло, достаточно просто. Главное, чтобы не было протечек, радиаторы были горячими, а регуляторы, если они установлены, должны работать. «Стены осматриваем визуально на наличие подтеков, изморози, испарин, плесени», — советует эксперт по недвижимости компании «Этажи» в ХМАО Иван Карсеев. Летом же проинспектировать систему отопление и теплоизоляцию просто так не получится — придется дождаться холодов. Разве что, владельцам жилья в кирпичных домах о теплоте квартиры стоит беспокоиться меньше нежели хозяев жилья в «панельках», рассказал агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор СРО «ОПУС» Сергей Чабан. «По общему правилу кирпичный дом в плане морозоустойчивости лучше справляется. Это связано с конструкцией самого кирпича. Впрочем сейчас, конечно, есть и новые технологии, которые позволяют различными материалами обшивать и панели. И это тоже в положительную сторону сказывается на морозостойкости домов. Но если смотреть, что называется, по умолчанию, то кирпичные строения лучше обеспечивают тепло в квартире», — поясняет Чабан. «Помощь зала» Если времени или возможности тщательно проверить всю квартиру нет, риелторы советуют обратиться за помощью в коммерческие фирмы, которые проводят профессиональные приемки с помощью специального оборудования. В будущем это позволит сэкономить деньги и нервы. Полезная бюрократия Во время приемки представители застройщиков нередко пытаются манипулировать клиентом, ведь они заинтересованы подписать акт приема-передачи квартиры без лишних замечаний. Но это не повод опускать глаза даже, казалось бы, на незначительные мелочи. «Здесь главное четко стоять на своем и требовать исправления выявленных нарушений, все фиксируя в письменном виде. На приемке представитель застройщика может на все претензии отвечать: так должно быть, это нормально. Тем не менее, фиксируете письменно все, что выявляете и направляйте застройщику», — считают риелторы. При этом приемка квартиры — не последний шанс обнаружить все недочеты жилья. Некоторые из них можно выявить только во время проживания. И если гарантийный срок службы дома не истек, нужно идти к застройщику. Он либо устранит проблему сам, либо направит к подрядчикам. Например, гарантия на дом в целом составляет пять лет. «При этом стороны могут договорится о каком-то более длительном сроке и прописать это в договоре. Если речь идет о долевом строительстве, то гарантия на дом минимум пять лет», — добавляет журналисту агентства Сергей Чабан.