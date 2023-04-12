В городе ЯНАО спецкомиссия проверила, как убирают с крыш сосульки и снег

На крыше одного из домов комиссия заметила сосульки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) комиссия, в составе которой специалисты городского управления ЖКК, депутаты и общественники, проверила качество уборки крыш жилых домов от сосулек и снега. Об этом сообщили в администрации города.

«Сегодня в Салехарде проверяли крыши. Весной — это зона повышенной опасности. Как идет очистка крыш жилых домов от снега, наледи, сосулек — этот вопрос выясняла специальная комиссия из специалистов городского управления ЖКХ, депутатов и общественников», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Комиссия проверила дома по ул. Подшибякина, 46а, 46б, Почтовая, 3, 5. Ее представители отметили, что придомовые территории почищены. На крыше дома на ул. Почтовая, 5 замечены сосульки, информацию об этом передали в управляющую компанию. «Обо всех фактах нарушений по очистке придомовой территории от снега, кровель и козырьков крылец от снега и наледи, если управляющая компания „тормозит“, можно сообщить через ГИС ЖКХ», — порекомендовали в администрации.

Ранее прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качество выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов.