Коммунальщики ЯНАО устранились от уборки снега

Прокуратура ЯНАО упрекла управляющие компании в некачественной уборке снега

Виновных привлекли к ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качество выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов на территории города. По периметру крыш имелась наледь, придомовые территории не были очищены от снега», — говорится в сообщении.

Директорам 13 управляющих компаний внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе коммунальщики не могут вывезти снег из дворов из-за жителей, которые не убирают автомобили. Глава Василий Паршаков обратился к жителям с просьбой убрать машины.