30 марта 2023
29 марта 2023

Коммунальщики ЯНАО устранились от уборки снега

Прокуратура ЯНАО упрекла управляющие компании в некачественной уборке снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, крыша, дворник, жкх, снег на крыше, чистка снега, комунальщики
Виновных привлекли к ответственности Фото:

Прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качество выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов на территории города. По периметру крыш имелась наледь, придомовые территории не были очищены от снега», — говорится в сообщении.

Директорам 13 управляющих компаний внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе коммунальщики не могут вывезти снег из дворов из-за жителей, которые не убирают автомобили. Глава Василий Паршаков обратился к жителям с просьбой убрать машины.

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Прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качество выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба силового ведомства. «В ходе надзорных мероприятий выявлены факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов на территории города. По периметру крыш имелась наледь, придомовые территории не были очищены от снега», — говорится в сообщении. Директорам 13 управляющих компаний внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе коммунальщики не могут вывезти снег из дворов из-за жителей, которые не убирают автомобили. Глава Василий Паршаков обратился к жителям с просьбой убрать машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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