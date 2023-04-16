16 апреля 2023

В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по ТЭС. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, промышленная зона, тэс
Белгородская ТЭС загорелась в результате удара беспилотника ВСУ, сообщают местные СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по тепловой электростанции, в результате чего ТЭС загорелась. Об этом сообщили местные СМИ.

«В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС. Горит электростанция. Частично пропал свет в городе», — сообщают местные СМИ.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины

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В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по тепловой электростанции, в результате чего ТЭС загорелась. Об этом сообщили местные СМИ. «В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС. Горит электростанция. Частично пропал свет в городе», — сообщают местные СМИ. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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