Белгородская ТЭС загорелась в результате удара беспилотника ВСУ, сообщают местные СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по тепловой электростанции, в результате чего ТЭС загорелась. Об этом сообщили местные СМИ.
«В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС. Горит электростанция. Частично пропал свет в городе», — сообщают местные СМИ.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины
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