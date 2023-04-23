Рыбак из ХМАО поймал огромного судака. Фото

В Нефтеюганском районе ХМАО рыбак поймал 7-килограммового судака

24 апреля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО не раскрыл точное место рыбалки Фото: Алексей Андронов © URA.RU Рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Как сообщил URA.RU Сергей, рыба выловлена в Нефтеюганском районе. «Поймал судака, вес 7100. Рыбачил в Нефтеюганском районе», — рассказал он, не раскрыв точного места. Ранее рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Он назвал водоем «секретным». Судак пойман в Нефтеюганском районе Рыбак Сергей Он весит более семи килограммов Рыбак Сергей

Рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Как сообщил URA.RU Сергей, рыба выловлена в Нефтеюганском районе. «Поймал судака, вес 7100. Рыбачил в Нефтеюганском районе», — рассказал он, не раскрыв точного места. Ранее рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Он назвал водоем «секретным».