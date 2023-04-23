Житель ХМАО не раскрыл точное место рыбалки
Рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Как сообщил URA.RU Сергей, рыба выловлена в Нефтеюганском районе.
«Поймал судака, вес 7100. Рыбачил в Нефтеюганском районе», — рассказал он, не раскрыв точного места.
Ранее рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Он назвал водоем «секретным».
Судак пойман в Нефтеюганском районе
Он весит более семи килограммов
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