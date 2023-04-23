23 апреля 2023
22 апреля 2023

Рыбак из ХМАО поймал огромного судака. Фото

В Нефтеюганском районе ХМАО рыбак поймал 7-килограммового судака
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, рыбак, лунка, удочка, рыбалка
Житель ХМАО не раскрыл точное место рыбалки Фото:

Рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Как сообщил URA.RU Сергей, рыба выловлена в Нефтеюганском районе.

«Поймал судака, вес 7100. Рыбачил в Нефтеюганском районе», — рассказал он, не раскрыв точного места.

Ранее рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Он назвал водоем «секретным».

Судак пойман в Нефтеюганском районе
Судак пойман в Нефтеюганском районе
Он весит более семи килограммов
Он весит более семи килограммов

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Рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Как сообщил URA.RU Сергей, рыба выловлена в Нефтеюганском районе. «Поймал судака, вес 7100. Рыбачил в Нефтеюганском районе», — рассказал он, не раскрыв точного места. Ранее рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Он назвал водоем «секретным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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