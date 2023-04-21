21 апреля 2023
20 апреля 2023

Рыбак из ХМАО похвастался уловом на «секретном» озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Автор поста написал, что рыбачил на «секретном» озере Фото:

Рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Фотографиями с рыбалки он поделился в соцсетях, назвав водоем «секретным».

«Секретное озеро Хулоры. Щука порадовала. Окунь отказался клевать», — написал рыбак в паблике «Охота на рыбалку 86» в соцсети «ВКонтакте». Участники группы оценили улов одобрительными комментариями. «Класс», — написал Иван Иванченко. «Супер», — поделился Дмитрий Рублев.

Ранее рыбак из ХМАО Радик Гимаев поймал крупных щук на местном водоеме. Он назвал клев «бешеным».

Рыбак похвастался уловом в соцсети
Рыбак похвастался уловом в соцсети

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Рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Фотографиями с рыбалки он поделился в соцсетях, назвав водоем «секретным». «Секретное озеро Хулоры. Щука порадовала. Окунь отказался клевать», — написал рыбак в паблике «Охота на рыбалку 86» в соцсети «ВКонтакте». Участники группы оценили улов одобрительными комментариями. «Класс», — написал Иван Иванченко. «Супер», — поделился Дмитрий Рублев. Ранее рыбак из ХМАО Радик Гимаев поймал крупных щук на местном водоеме. Он назвал клев «бешеным».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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