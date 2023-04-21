Автор поста написал, что рыбачил на «секретном» озере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рыбак из ХМАО поймал больше десятка щук в Белоярском районе. Фотографиями с рыбалки он поделился в соцсетях, назвав водоем «секретным».

«Секретное озеро Хулоры. Щука порадовала. Окунь отказался клевать», — написал рыбак в паблике «Охота на рыбалку 86» в соцсети «ВКонтакте». Участники группы оценили улов одобрительными комментариями. «Класс», — написал Иван Иванченко. «Супер», — поделился Дмитрий Рублев.

Ранее рыбак из ХМАО Радик Гимаев поймал крупных щук на местном водоеме. Он назвал клев «бешеным».