В Курской области частично пропал свет после обстрела ВСУ

11 мая 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

В поселке Теткино пропало электричество после атаки ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Теткино Курской области в результате атак ВСУ на электроподстанцию было нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . По словам губернатора, специалисты займутся восстановлением энергосистемы, как только позволит ситуация. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать воинскую часть в Курской области. БПЛА был успешно сбит российской ПВО, пишет «Национальная служба новостей». Также Старовойт сообщал об атаке ВСУ на поселок Гусево, в результате которой был контужен один из граждан, передает «Федеральное агентство новостей».

В поселке Теткино Курской области в результате атак ВСУ на электроподстанцию было нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По словам губернатора, специалисты займутся восстановлением энергосистемы, как только позволит ситуация. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать воинскую часть в Курской области. БПЛА был успешно сбит российской ПВО, пишет «Национальная служба новостей». Также Старовойт сообщал об атаке ВСУ на поселок Гусево, в результате которой был контужен один из граждан, передает «Федеральное агентство новостей».