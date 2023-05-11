В Курской области частично пропал свет после обстрела ВСУ

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В поселке Теткино пропало электричество после атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Теткино Курской области в результате атак ВСУ на электроподстанцию было нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По словам губернатора, специалисты займутся восстановлением энергосистемы, как только позволит ситуация.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать воинскую часть в Курской области. БПЛА был успешно сбит российской ПВО, пишет «Национальная служба новостей». Также Старовойт сообщал об атаке ВСУ на поселок Гусево, в результате которой был контужен один из граждан, передает «Федеральное агентство новостей».

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В поселке Теткино Курской области в результате атак ВСУ на электроподстанцию было нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По словам губернатора, специалисты займутся восстановлением энергосистемы, как только позволит ситуация. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать воинскую часть в Курской области. БПЛА был успешно сбит российской ПВО, пишет «Национальная служба новостей». Также Старовойт сообщал об атаке ВСУ на поселок Гусево, в результате которой был контужен один из граждан, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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