В Шебекино загорелось общежитие из-за попадания снарядов ВСУ. Видео

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Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
В результате обстрела пострадало также здание администрации Шебекино (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекино Белгородской области от прямого попадания снарядов ВСУ загорелось пятиэтажное здание общежития. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От прямого попадания снарядов горит здание общежития. В городе нет света», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что повреждения есть также в здании администрации города.

ВСУ ведут обстрел Шебекино с ночи 1 июня. Глава Белгородской области сообщал о восьми погибших в результате ночного обстрела.

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В Шебекино Белгородской области от прямого попадания снарядов ВСУ загорелось пятиэтажное здание общежития. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «От прямого попадания снарядов горит здание общежития. В городе нет света», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что повреждения есть также в здании администрации города. ВСУ ведут обстрел Шебекино с ночи 1 июня. Глава Белгородской области сообщал о восьми погибших в результате ночного обстрела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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