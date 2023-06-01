В результате обстрела пострадало также здание администрации Шебекино (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Шебекино Белгородской области от прямого попадания снарядов ВСУ загорелось пятиэтажное здание общежития. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«От прямого попадания снарядов горит здание общежития. В городе нет света», — написал Гладков в своем
ВСУ ведут обстрел Шебекино с ночи 1 июня. Глава Белгородской области сообщал о восьми погибших в результате ночного обстрела.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!