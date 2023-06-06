Режим ЧС введен после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Режим ЧС в Новой Каховке действует с 6 июня
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа Херсонской области. Решение было принято после прорыва дамбы Каховской ГЭС.
«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа», — говорится в распоряжении главы округа. Режим ЧС действует с 12:00 6 июня.
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