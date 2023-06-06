Режим ЧС введен после разрушения дамбы Каховской ГЭС

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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, кама, сброс воды, камская гэс
Режим ЧС в Новой Каховке действует с 6 июня Фото:
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Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа Херсонской области. Решение было принято после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа», — говорится в распоряжении главы округа. Режим ЧС действует с 12:00 6 июня.

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Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа Херсонской области. Решение было принято после прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа», — говорится в распоряжении главы округа. Режим ЧС действует с 12:00 6 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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