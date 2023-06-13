13 июня 2023
12 июня 2023

На курганскую фабрику, где погибли работники, набирают новых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность
На птицефабрику в Курганской области набирают новых сотрудников Фото:

На птицефабрику «Боровская» (Курганская область), где 12 июня погибли трое работников, набирают свыше двадцати новых сотрудников. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС в разделе вакансии предприятия.

«Требуется сотрудник на участок мясопереработки — зарплата от 40 тысяч рублей в месяц, бригадир цеха — зарплата от 32 тысяч рублей в месяц, мойщик технологического оборудования — зарплата от 20 тысяч рублей в месяц. Всего вакансий на предприятии — 23», — указано в разделе вакансии.

По данным сервиса, на птицефабрику «Боровская» требуется слесарь-ремонтник (зарплата от 30 тысяч рублей), грузчики (зарплата от 28 тысяч рублей). Главному технологу пищевой промышленности, по данным сайта, предлагают на предприятии — 70 тысяч рублей в месяц.

Ранее сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих на птицефабрике «Боровская» и сообщили версию случившегося. Рабочие могли отравиться газом, рассказали в пресс-службе ведомства.

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На птицефабрику «Боровская» (Курганская область), где 12 июня погибли трое работников, набирают свыше двадцати новых сотрудников. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС в разделе вакансии предприятия. «Требуется сотрудник на участок мясопереработки — зарплата от 40 тысяч рублей в месяц, бригадир цеха — зарплата от 32 тысяч рублей в месяц, мойщик технологического оборудования — зарплата от 20 тысяч рублей в месяц. Всего вакансий на предприятии — 23», — указано в разделе вакансии. По данным сервиса, на птицефабрику «Боровская» требуется слесарь-ремонтник (зарплата от 30 тысяч рублей), грузчики (зарплата от 28 тысяч рублей). Главному технологу пищевой промышленности, по данным сайта, предлагают на предприятии — 70 тысяч рублей в месяц. Ранее сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих на птицефабрике «Боровская» и сообщили версию случившегося. Рабочие могли отравиться газом, рассказали в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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