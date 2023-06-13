На курганскую фабрику, где погибли работники, набирают новых сотрудников

14 июня 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

На птицефабрику в Курганской области набирают новых сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На птицефабрику «Боровская» (Курганская область), где 12 июня погибли трое работников, набирают свыше двадцати новых сотрудников. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС в разделе вакансии предприятия. «Требуется сотрудник на участок мясопереработки — зарплата от 40 тысяч рублей в месяц, бригадир цеха — зарплата от 32 тысяч рублей в месяц, мойщик технологического оборудования — зарплата от 20 тысяч рублей в месяц. Всего вакансий на предприятии — 23», — указано в разделе вакансии. По данным сервиса, на птицефабрику «Боровская» требуется слесарь-ремонтник (зарплата от 30 тысяч рублей), грузчики (зарплата от 28 тысяч рублей). Главному технологу пищевой промышленности, по данным сайта, предлагают на предприятии — 70 тысяч рублей в месяц. Ранее сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих на птицефабрике «Боровская» и сообщили версию случившегося. Рабочие могли отравиться газом, рассказали в пресс-службе ведомства.

На птицефабрику «Боровская» (Курганская область), где 12 июня погибли трое работников, набирают свыше двадцати новых сотрудников. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС в разделе вакансии предприятия. «Требуется сотрудник на участок мясопереработки — зарплата от 40 тысяч рублей в месяц, бригадир цеха — зарплата от 32 тысяч рублей в месяц, мойщик технологического оборудования — зарплата от 20 тысяч рублей в месяц. Всего вакансий на предприятии — 23», — указано в разделе вакансии. По данным сервиса, на птицефабрику «Боровская» требуется слесарь-ремонтник (зарплата от 30 тысяч рублей), грузчики (зарплата от 28 тысяч рублей). Главному технологу пищевой промышленности, по данным сайта, предлагают на предприятии — 70 тысяч рублей в месяц. Ранее сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих на птицефабрике «Боровская» и сообщили версию случившегося. Рабочие могли отравиться газом, рассказали в пресс-службе ведомства.