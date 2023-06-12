Курганские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих

Курганские следователи выдвинули версию гибели трех рабочих Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели трех рабочих на птицефабрике «Боровская» и сообщили версию случившегося. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления.

«12 июня текущего года на одном из производственных предприятий, расположенных в Кетовском районе погибли трое работников. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)» — сообщили в СУ СКР. Рабочие могли отравиться газом, рассказали в пресс-службе.

Инцидент случился в цехе, где утилизируют отходы производства и имеется высокая загазованность помещения. Сотрудники допрашивают свидетелей и выполняют все необходимые следственные действия.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку предприятий, где используется аммиак. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда на производствах», — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что на птицефабрике погибли люди. По данным источников редакции, трое сотрудников погибли в измельчителе, когда пытались спасти одного из рабочих.