Свердловские силовики и топ-чиновники открыли огромную стелу в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге около ККТ «Космос» на улице Дзержинского открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
На открытие стелы приехал помощник президента РФ Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему макет стелы. На торжественное мероприятие пришли первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, а также представители прокуратуры и Следственного комитета.
Мединский прилетел в Екатеринбург 21 июня. Он провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания, а на 22 июня запланировал участие в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести.
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