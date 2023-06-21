21 июня 2023

Свердловские силовики и топ-чиновники открыли огромную стелу в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыта стела «Город трудовой доблести»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
На открытие стелы пришли представители силовых ведомств Фото:

В Екатеринбурге около ККТ «Космос» на улице Дзержинского открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На открытие стелы приехал помощник президента РФ Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему макет стелы. На торжественное мероприятие пришли первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, а также представители прокуратуры и Следственного комитета.

Мединский прилетел в Екатеринбург 21 июня. Он провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания, а на 22 июня запланировал участие в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести.

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В Екатеринбурге около ККТ «Космос» на улице Дзержинского открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На открытие стелы приехал помощник президента РФ Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему макет стелы. На торжественное мероприятие пришли первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, а также представители прокуратуры и Следственного комитета. Мединский прилетел в Екатеринбург 21 июня. Он провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания, а на 22 июня запланировал участие в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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