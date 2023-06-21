Свердловские силовики и топ-чиновники открыли огромную стелу в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыта стела «Город трудовой доблести»

22 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

На открытие стелы пришли представители силовых ведомств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге около ККТ «Космос» на улице Дзержинского открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На открытие стелы приехал помощник президента РФ Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему макет стелы. На торжественное мероприятие пришли первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, а также представители прокуратуры и Следственного комитета. Мединский прилетел в Екатеринбург 21 июня. Он провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания, а на 22 июня запланировал участие в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести.

В Екатеринбурге около ККТ «Космос» на улице Дзержинского открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На открытие стелы приехал помощник президента РФ Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему макет стелы. На торжественное мероприятие пришли первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, а также представители прокуратуры и Следственного комитета. Мединский прилетел в Екатеринбург 21 июня. Он провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания, а на 22 июня запланировал участие в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести.