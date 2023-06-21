Мединский собрал учителей Екатеринбурга на закрытую встречу

Разговор Владимира Мединского с педагогами длился около часа
Помощник президента РФ Владимир Мединский встретился в Екатеринбурге с учителями истории и обществознания. Разговор — в режиме «без камер и СМИ» — состоялся в детском креативном пространстве «Кванториум».
Мединский возглавляет рабочие группы по созданию единых учебников по указанным предметам. В столицу Урала он прилетел днем 21 июня.
22 июня Мединский будет участвовать в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести. В частности, в его присутствии откроют 42-метровую стелу «Город трудовой доблести» в центре города.
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