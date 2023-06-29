29 июня 2023

Экс-советник Кучмы ужаснулся предложению Зеленского о легализации лекарств на основе марихуаны

Экс-советник Кучмы Соскин: легализация лекарств на основе марихуаны уничтожит Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Ранее Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса Фото:

Легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него», — сказал Соскин в своем блоге на YouTube. По его мнению, новый закон Зеленского окончательно «добьет людей».

Накануне Зеленский призвал Раду легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса, напоминает телеканал 360. По его словам, производить такие препараты нужно на территории страны, чтобы у граждан был к ним доступ.

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Легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин. «Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него», — сказал Соскин в своем блоге на YouTube. По его мнению, новый закон Зеленского окончательно «добьет людей». Накануне Зеленский призвал Раду легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса, напоминает телеканал 360. По его словам, производить такие препараты нужно на территории страны, чтобы у граждан был к ним доступ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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