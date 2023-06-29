Экс-советник Кучмы ужаснулся предложению Зеленского о легализации лекарств на основе марихуаны

Ранее Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса
Легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него», — сказал Соскин в своем блоге на
Накануне Зеленский призвал Раду легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса, напоминает телеканал 360. По его словам, производить такие препараты нужно на территории страны, чтобы у граждан был к ним доступ.
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