Свердловская компания объявила, кто из бойцов СВО получит премии за сбитые танки Leopard

Военным, сбившим танки Leopard, начинают выплачивать премии

04 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Экипаж, первым сбивший танк в рамках боевого задания, получит 5 млн Фото: Министерство обороны Великобритании Компания «ФОРЭС» запустила выплаты российским военным за сбитые немецкие танки Leopard в зоне спецоперации РФ на Украине. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, первый уничтоженный Leopard стал заслугой группы саперов, но установить их личности не удалось. «Первым, кто поразил цель в рамках боевого задания, стал экипаж ударно-разведывательного вертолета. Он получит от компании вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второй уничтоженный танк, обстоятельства по которому также установлены, выплата составит 2 млн рублей. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тысяч рублей, и их получатели определены. Встреча с героями, ставшими первыми, состоится вскоре — мы ожидаем по этому поводу информацию от Минобороны», — поделились в «ФОРЭСе». О наградах за уничтожение Leopard или американского Abrams «ФОРЭС» объявил в январе. «Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии», — объясняли в компании.

Компания «ФОРЭС» запустила выплаты российским военным за сбитые немецкие танки Leopard в зоне спецоперации РФ на Украине. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, первый уничтоженный Leopard стал заслугой группы саперов, но установить их личности не удалось. «Первым, кто поразил цель в рамках боевого задания, стал экипаж ударно-разведывательного вертолета. Он получит от компании вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второй уничтоженный танк, обстоятельства по которому также установлены, выплата составит 2 млн рублей. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тысяч рублей, и их получатели определены. Встреча с героями, ставшими первыми, состоится вскоре — мы ожидаем по этому поводу информацию от Минобороны», — поделились в «ФОРЭСе». О наградах за уничтожение Leopard или американского Abrams «ФОРЭС» объявил в январе. «Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии», — объясняли в компании.