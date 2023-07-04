Свердловская компания объявила, кто из бойцов СВО получит премии за сбитые танки Leopard

Компания «ФОРЭС» запустила выплаты российским военным за сбитые немецкие танки Leopard в зоне спецоперации РФ на Украине. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, первый уничтоженный Leopard стал заслугой группы саперов, но установить их личности не удалось.
«Первым, кто поразил цель в рамках боевого задания, стал экипаж ударно-разведывательного вертолета. Он получит от компании вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второй уничтоженный танк, обстоятельства по которому также установлены, выплата составит 2 млн рублей. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тысяч рублей, и их получатели определены. Встреча с героями, ставшими первыми, состоится вскоре — мы ожидаем по этому поводу информацию от Минобороны», — поделились в «ФОРЭСе».
О наградах за уничтожение Leopard или американского Abrams «ФОРЭС» объявил в январе. «Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии», — объясняли в компании.
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