Свердловская компания заплатит военнослужащим РФ за уничтожение западных танков на Украине

Компания «ФОРЭС» заплатит российские военным по 5 млн рублей за уничтожение танка Leopard или Abrams

Компания «ФОРЭС» наградит российских военнослужащих, кто уничтожит первый танк Leopard или Abrams Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловская компания «ФОРЭС» выплатит пять миллионов рублей российским военнослужащим, которые уничтожат или захватят первый немецкий танк Leopard или американский танк Abrams на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

«Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие первый танк Leopard или Abrams, получат денежное вознаграждение. Компания „ФОРЭС“ выплатит 5 млн рублей в качестве поощрения за верно выполненную боевую задачу», — рассказали в пресс-службе компании «ФОРЭС».

Свердловская компания решила поощрить российских военнослужащих после новых поставок военной техники Украине от стран Запада. «Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии», — дополнили в пресс-службе «ФОРЭС».

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Германии приняло положительное решение о поставках танков Leopard на Украину. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Киев получит новое вооружение до конца марта этого года. Кроме этого, США в рамках нового пакета военной помощи планируют передать Украине 31 танк Abrams.

Страны Запада с начала специальной военной операции активно поддерживают Украину финансами и поставками вооружений. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.