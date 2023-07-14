В Кремле прокомментировали слова Шольца про турпоход с Путиным

Песков: Путин пошел бы в турпоход только в России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Владимир Путин отдыхает только в России Фото:

Если бы президент России Владимир Путин пошел в турпоход, то только в своей стране, а не в Альпах. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отреагировав на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании идти в поход с президентом РФ.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит редкие дни отдыха — это однозначно не в Альпах, а у нас в стране», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Если бы президент России Владимир Путин пошел в турпоход, то только в своей стране, а не в Альпах. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отреагировав на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании идти в поход с президентом РФ. «Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит редкие дни отдыха — это однозначно не в Альпах, а у нас в стране», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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