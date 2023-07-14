В Кремле прокомментировали слова Шольца про турпоход с Путиным

Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Владимир Путин отдыхает только в России
Если бы президент России Владимир Путин пошел в турпоход, то только в своей стране, а не в Альпах. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отреагировав на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании идти в поход с президентом РФ.
«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит редкие дни отдыха — это однозначно не в Альпах, а у нас в стране», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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