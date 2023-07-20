МВД признало существенную нехватку полицейских в РФ

В МВД заявили о «существенном некомплекте» личного состава
Полиция контролирует оперативную обстановку в России, несмотря на «существенный некомплект» личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан», —
В конце 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что в Москве численность полицейских сократилась вдвое. Тогда министр называл ситуацию сложной, но контролируемой, передает
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