МВД признало существенную нехватку полицейских в РФ

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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
В МВД заявили о «существенном некомплекте» личного состава Фото:

Полиция контролирует оперативную обстановку в России, несмотря на «существенный некомплект» личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА».

В конце 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что в Москве численность полицейских сократилась вдвое. Тогда министр называл ситуацию сложной, но контролируемой, передает MK

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Полиция контролирует оперативную обстановку в России, несмотря на «существенный некомплект» личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. «Органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». В конце 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что в Москве численность полицейских сократилась вдвое. Тогда министр называл ситуацию сложной, но контролируемой, передает MK
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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