Украина объявила военными целями суда, идущие в российские порты Черного моря

С 21 июля 2023 года суда, направляющиеся к российским морским портам могут рассматриваться как грузоперевозчики военного назначения и считаться полноценными военными целями. Об этом заявили в Минобороны Украины.
«С 21 июля 2023 года все суда, двигающиеся через Черное море к портам России могут быть признаны как транспортующие военный груз, что означает соответствующие возможные опасности», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Украина также объявила о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и проливе Керчь-Еникальский с 05:00 утра 20 июля из-за возможной опасности.
С 21 июля 2023 года суда, направляющиеся к российским морским портам могут рассматриваться как грузоперевозчики военного назначения и считаться полноценными военными целями. Об этом заявили в Минобороны Украины. «С 21 июля 2023 года все суда, двигающиеся через Черное море к портам России могут быть признаны как транспортующие военный груз, что означает соответствующие возможные опасности», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Украина также объявила о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и проливе Керчь-Еникальский с 05:00 утра 20 июля из-за возможной опасности.