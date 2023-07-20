Украина объявила военными целями суда, идущие в российские порты Черного моря

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Суда, направляющиеся в морские порты РФ, будут считаться военными целями, заявили в Минобороны Украины Фото:
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С 21 июля 2023 года суда, направляющиеся к российским морским портам могут рассматриваться как грузоперевозчики военного назначения и считаться полноценными военными целями. Об этом заявили в Минобороны Украины.

«С 21 июля 2023 года все суда, двигающиеся через Черное море к портам России могут быть признаны как транспортующие военный груз, что означает соответствующие возможные опасности», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Украина также объявила о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и проливе Керчь-Еникальский с 05:00 утра 20 июля из-за возможной опасности.

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С 21 июля 2023 года суда, направляющиеся к российским морским портам могут рассматриваться как грузоперевозчики военного назначения и считаться полноценными военными целями. Об этом заявили в Минобороны Украины. «С 21 июля 2023 года все суда, двигающиеся через Черное море к портам России могут быть признаны как транспортующие военный груз, что означает соответствующие возможные опасности», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Украина также объявила о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и проливе Керчь-Еникальский с 05:00 утра 20 июля из-за возможной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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