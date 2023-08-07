Экономист Остапкович предупредил о подорожании части товаров на 20% до конца года

Экономист Остапович спрогнозировал рост инфляции до 8%

08 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Вслед за падением рубля ЦБ стал повышать ключевую ставку, сказал Георгий Остапкович Фото: Денис Моргунов © URA.RU Размер инфляции в России к концу года составит 6,5—8% в зависимости от поведения рубля. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отметив, что некоторые товары могут подорожать даже на 20%. «Идет вялотекущая инфляция, усугубленная падением курса национальной валюты. 10% падения дает автоматически 0,7-0,8 прирост инфляции. Несколько месяцев назад доллар был по 70 рублей, сейчас почти 95. Это больше 30% падения национальной валюты. Значит, это больше 2% рост инфляции автоматически. Падение курса вызывает рост издержек у производителей, поэтому повышение цен — это естественная реакция», — сказал Георгий Остапкович. По его словам, у Банка России также высокие ожидания касательно инфляции. «Сразу отреагировал Центральный банк и поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5 пунктов. Такого резкого повышения в один шаг не было уже лет пять. Значит, ЦБ тоже считает, что инфляционные ожидания достаточно высокие. Я думаю, что до конца года он доведет ставку до 9,5-10. Естественно, инфляция будет повышаться. До 6,5%, а то и 8% можно ждать при сегодняшней ситуации рост цен по итогам года. Это средний рост цен. То есть какие-то товары могут подорожать на 20%, какие-то — на 0%, какие-то — на 6%», — объяснил эксперт. Он отметил, что цены могут начать падать в случае укрепления рубля. «Если доллар остановится на своих 90-95, то это будет не такой заметный удар по инфляции. Если он пойдет в район 100-110, то это будет существенно. Если рубль будет укрепляться, как минимум — инфляция остановится, а как максимум — импорт будет дешевле для отечественных производителей и цены начнут опускать», — объяснил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размер инфляции в России к концу года составит 6,5—8% в зависимости от поведения рубля. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отметив, что некоторые товары могут подорожать даже на 20%. «Идет вялотекущая инфляция, усугубленная падением курса национальной валюты. 10% падения дает автоматически 0,7-0,8 прирост инфляции. Несколько месяцев назад доллар был по 70 рублей, сейчас почти 95. Это больше 30% падения национальной валюты. Значит, это больше 2% рост инфляции автоматически. Падение курса вызывает рост издержек у производителей, поэтому повышение цен — это естественная реакция», — сказал Георгий Остапкович. По его словам, у Банка России также высокие ожидания касательно инфляции. «Сразу отреагировал Центральный банк и поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5 пунктов. Такого резкого повышения в один шаг не было уже лет пять. Значит, ЦБ тоже считает, что инфляционные ожидания достаточно высокие. Я думаю, что до конца года он доведет ставку до 9,5-10. Естественно, инфляция будет повышаться. До 6,5%, а то и 8% можно ждать при сегодняшней ситуации рост цен по итогам года. Это средний рост цен. То есть какие-то товары могут подорожать на 20%, какие-то — на 0%, какие-то — на 6%», — объяснил эксперт. Он отметил, что цены могут начать падать в случае укрепления рубля. «Если доллар остановится на своих 90-95, то это будет не такой заметный удар по инфляции. Если он пойдет в район 100-110, то это будет существенно. Если рубль будет укрепляться, как минимум — инфляция остановится, а как максимум — импорт будет дешевле для отечественных производителей и цены начнут опускать», — объяснил экономист.