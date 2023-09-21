В Перми стартовали съемки фильма со звездами картин «Притяжение» и «Перевал Дятлова». Фото

В Перми начались съемки фильма «Втроем» со Старшенбаум и Кузнецовым

21 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Съемки начались 21 сентября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия. «Мы начали съемки полнометражной романтической комедии „Втроем“! И наша горячая новость: в ролях собственного проекта Свердловской киностудии — Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко», — сообщает киностудия в своих соцсетях. Сегодня прошел первый съемочный день. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия снимет семь новых фильмов, которые профинансирует Минкульт РФ. Такое большое количество картины киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет.

В Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия. «Мы начали съемки полнометражной романтической комедии „Втроем“! И наша горячая новость: в ролях собственного проекта Свердловской киностудии — Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко», — сообщает киностудия в своих соцсетях. Сегодня прошел первый съемочный день. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия снимет семь новых фильмов, которые профинансирует Минкульт РФ. Такое большое количество картины киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет.