В Перми стартовали съемки фильма со звездами картин «Притяжение» и «Перевал Дятлова». Фото

В Перми начались съемки фильма «Втроем» со Старшенбаум и Кузнецовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемка клипа "Не хуже" от компании Red Pepper Film. Екатеринбург
Съемки начались 21 сентября (архивное фото) Фото:

В Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия.

«Мы начали съемки полнометражной романтической комедии „Втроем“! И наша горячая новость: в ролях собственного проекта Свердловской киностудии — Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко», — сообщает киностудия в своих соцсетях.

Сегодня прошел первый съемочный день. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия снимет семь новых фильмов, которые профинансирует Минкульт РФ. Такое большое количество картины киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет.

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В Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия. «Мы начали съемки полнометражной романтической комедии „Втроем“! И наша горячая новость: в ролях собственного проекта Свердловской киностудии — Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко», — сообщает киностудия в своих соцсетях. Сегодня прошел первый съемочный день. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия снимет семь новых фильмов, которые профинансирует Минкульт РФ. Такое большое количество картины киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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