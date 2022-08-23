Свердловская киностудия впервые за 20 лет снимет семь фильмов

Теперь в производстве Свердловской киностудии находится 10 кинокартин Фото: Свердловская киностудия

Свердловская киностудия снимет семь новых фильмов, финансово им поможет министерство культуры РФ. Такое большое количество картины киностудия взяла в работу впервые за последние 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Семь проектов Свердловской киностудии получили поддержку. Пре-продакшн картин начнется уже этой осенью», — рассказали представители киностудии.

Среди новых проектов киностудии семь фильмов. Среди них два игровых фильма — романтическое роуд муви «Втроем» о мужчине и женщине, которая отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини, и «Длительные свидания» о священнике, который пытается выяснить причину поджога храма.

Также будут сняты три документальных короткометражных картины: «Кобот» о молодом предпринимателе и первом роботе в России, который умеет работать вместе с людьми, «Для своих» — история о предпринимателях и мастерах, столкнувшихся с проблемами на фоне санкции, и «Один в летном поле» — проект о гидросамолете, который пытаются вернуть к жизни спустя четыре года простоя.

Начнется работа и над документальным фильмом «Наперекор» — история о молодой сельской учительнице, которая хочет изменить свою жизнь за три месяца летних каникул. Также в список включен анимационный проект «Лакрифагия» — мультипликация о процессе, при котором, одно существо поглощает слезы другого. В настоящий момент в производстве Свердловской киностудии находится 10 кинокартин — помимо семи новых, уральские представители киноиндустрии занимаются съемками фильмов «Сломя голову», «Нелюбимка» (история жизни группы Niletto) и «Код города».

Свердловская киностудия начала свое возрождение год назад, когда сменилось руководство и директором учреждения вместо Михаила Чурбанова стал Виктор Шадрин. После этого новая команда начала возрождать киностудию: запустила киношколу, провела первый международный кинофестиваль, занялась съемками нового фильма «Сломя голову» и документальной картины о певце Niletto.