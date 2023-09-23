23 сентября 2023

AP: Зеленский встретился с украинским нацистом дивизии СС

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский поприветствовал бывшего военного из группировки СС Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в канадский парламент поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку. Об этом сообщает издание Associated Press.

В описании одной из фотографий говорится, что Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поприветствовали бывшего военного СС в парламенте Канады. «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото.

14-я пехо?тная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована в 1943—1945 годах, а в ее составе находились украинские добровольцы.

Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября вместе со своей супругой Еленой. В СМИ писали, что во время встречи с украинским лидером Канада продемонстрирует приверженность к военной поддержке Киева, передает телеканал 360. Однако в прессе заявляли, что канадские граждане не обрадовались Зеленскому во время его турне и велели ему «убираться из страны», пишет «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в канадский парламент поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку. Об этом сообщает издание Associated Press. В описании одной из фотографий говорится, что Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поприветствовали бывшего военного СС в парламенте Канады. «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото. 14-я пехо?тная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована в 1943—1945 годах, а в ее составе находились украинские добровольцы. Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября вместе со своей супругой Еленой. В СМИ писали, что во время встречи с украинским лидером Канада продемонстрирует приверженность к военной поддержке Киева, передает телеканал 360. Однако в прессе заявляли, что канадские граждане не обрадовались Зеленскому во время его турне и велели ему «убираться из страны», пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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