AP: Зеленский встретился с украинским нацистом дивизии СС

24 сентября 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поприветствовал бывшего военного из группировки СС Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в канадский парламент поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку. Об этом сообщает издание Associated Press. В описании одной из фотографий говорится, что Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поприветствовали бывшего военного СС в парламенте Канады. «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото. 14-я пехо?тная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована в 1943—1945 годах, а в ее составе находились украинские добровольцы. Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября вместе со своей супругой Еленой. В СМИ писали, что во время встречи с украинским лидером Канада продемонстрирует приверженность к военной поддержке Киева, передает телеканал 360. Однако в прессе заявляли, что канадские граждане не обрадовались Зеленскому во время его турне и велели ему «убираться из страны», пишет «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в канадский парламент поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку. Об этом сообщает издание Associated Press. В описании одной из фотографий говорится, что Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поприветствовали бывшего военного СС в парламенте Канады. «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото. 14-я пехо?тная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована в 1943—1945 годах, а в ее составе находились украинские добровольцы. Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября вместе со своей супругой Еленой. В СМИ писали, что во время встречи с украинским лидером Канада продемонстрирует приверженность к военной поддержке Киева, передает телеканал 360. Однако в прессе заявляли, что канадские граждане не обрадовались Зеленскому во время его турне и велели ему «убираться из страны», пишет «Царьград».