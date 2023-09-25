Вице-губернатор ХМАО Ислаев пообещал «надавать по рукам» нечестным УК

26 сентября 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пообещал наказать УК, которые пытаются снять с себя ответственность за текущий ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал «надавать по рукам» управляющим компаниям, пытающимся повесить расходы на текущий ремонт, который должны делать УК, на Югорский фонд капремонта. Замгубернатора сделал это заявление на заседании думского комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, передает политический обозреватель URA.RU. «Мы порядок в этой сфере тоже наведем, потому что зачастую управляющие компании пытаются переложить свою работу — то есть текущий ремонт — на фонд капремонта. Это мы видим, это систематически происходит. То, за что они получают деньги и чем обязаны заниматься вовремя, они в регламентные сроки не выполняют. <…> К сожалению, руки пока до этого не дошли, но мы обязательно в конце этого года — начале следующего порядок наведем. По рукам всем надаем всем недобросовестным, кто пытается за счет средств собственников решить свои какие-то текущие задачи», — заявил он. По словам Ислаева, нарушения происходят систематически, и после этого УК пытаются давить на фонд капремонта через общественников. «Я депутатов призываю к этому внимательно относиться», — предупредил замгубернатора. Ранее URA.RU писало о тезисах для ежегодного послания губернатора ХМАО. Их готовят на заседаниях комитетов депутаты окружной думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал «надавать по рукам» управляющим компаниям, пытающимся повесить расходы на текущий ремонт, который должны делать УК, на Югорский фонд капремонта. Замгубернатора сделал это заявление на заседании думского комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, передает политический обозреватель URA.RU. «Мы порядок в этой сфере тоже наведем, потому что зачастую управляющие компании пытаются переложить свою работу — то есть текущий ремонт — на фонд капремонта. Это мы видим, это систематически происходит. То, за что они получают деньги и чем обязаны заниматься вовремя, они в регламентные сроки не выполняют. <…> К сожалению, руки пока до этого не дошли, но мы обязательно в конце этого года — начале следующего порядок наведем. По рукам всем надаем всем недобросовестным, кто пытается за счет средств собственников решить свои какие-то текущие задачи», — заявил он. По словам Ислаева, нарушения происходят систематически, и после этого УК пытаются давить на фонд капремонта через общественников. «Я депутатов призываю к этому внимательно относиться», — предупредил замгубернатора. Ранее URA.RU писало о тезисах для ежегодного послания губернатора ХМАО. Их готовят на заседаниях комитетов депутаты окружной думы.