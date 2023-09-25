В ХМАО депутаты собирают вопросы для ежегодного послания губернатора Комаровой

26 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутаты думы ХМАО собирают тезисы для ежегодного послания губернатору округа Наталье Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты думы ХМАО собирают тезисы для ежегодного послания губернатору округа Наталье Комаровой. На заседаниях комитета по социальному развитию и комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству из нескольких предложенных вопросов парламентарии проголосовали за лучшие варианты тем, с которыми глава региона выступит перед жителями, сообщил политический обозреватель URA.RU. «Члены двух думских комитетов (по соцразвитию и предпринимательству) выбрали вопросы, на которые в ходе ежегодного послания ответит губернатор Югры Комарова. На комитете по предпринимательству депутаты проголосовали за вопрос от его председателя Сергея Великого о мерах, которые правительство округа предпринимает или будет предпринимать для устранения негативных факторов, дестабилизирующих строительную отрасль», — рассказал корреспондент. Вопросы комитета по соцразвитию не оглашались на заседании, но большинство депутатов выбрали первый вариант, который предложил глава комитета Василий Филипенко. Инсайдеры отмечают, что, вероятнее всего, в программу послания войдет вопрос о строительстве школ и выполнении поручения президента РФ Владимира Путина о переводе всех учащихся на занятия в первую смену. Не получили большинства голосов вопросы о росте цен на бензин и строительстве дороги из ХМАО в Надым (ЯНАО), а также вопрос о психологической поддержке школьников. Их депутаты смогут задать губернатору лично и получить ответы, но в итоговый текст послания они, вероятнее всего, не войдут. Один из вопросов был снят с голосования членом комитета по предпринимательству и депутатом от «Партии пенсионеров» Владимиром Зиновьевым. Он также касался строительной сферы, но после обсуждения с вице-губернатором Азатом Ислаевым обсуждение было решено перенести на октябрь. За тезисы от остальных комитетов парламентарии проголосуют на ПДК, которые пройдут 27 сентября. Ранее URA.RU писало об инициативе вице-спикера Думы ХМАО Натальи Западновой. Она предложила создать рабочую группу и выйти с обращением на сенатора Андрея Турчака, чтобы уравнять в правах всех добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы ХМАО собирают тезисы для ежегодного послания губернатору округа Наталье Комаровой. На заседаниях комитета по социальному развитию и комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству из нескольких предложенных вопросов парламентарии проголосовали за лучшие варианты тем, с которыми глава региона выступит перед жителями, сообщил политический обозреватель URA.RU. «Члены двух думских комитетов (по соцразвитию и предпринимательству) выбрали вопросы, на которые в ходе ежегодного послания ответит губернатор Югры Комарова. На комитете по предпринимательству депутаты проголосовали за вопрос от его председателя Сергея Великого о мерах, которые правительство округа предпринимает или будет предпринимать для устранения негативных факторов, дестабилизирующих строительную отрасль», — рассказал корреспондент. Вопросы комитета по соцразвитию не оглашались на заседании, но большинство депутатов выбрали первый вариант, который предложил глава комитета Василий Филипенко. Инсайдеры отмечают, что, вероятнее всего, в программу послания войдет вопрос о строительстве школ и выполнении поручения президента РФ Владимира Путина о переводе всех учащихся на занятия в первую смену. Не получили большинства голосов вопросы о росте цен на бензин и строительстве дороги из ХМАО в Надым (ЯНАО), а также вопрос о психологической поддержке школьников. Их депутаты смогут задать губернатору лично и получить ответы, но в итоговый текст послания они, вероятнее всего, не войдут. Один из вопросов был снят с голосования членом комитета по предпринимательству и депутатом от «Партии пенсионеров» Владимиром Зиновьевым. Он также касался строительной сферы, но после обсуждения с вице-губернатором Азатом Ислаевым обсуждение было решено перенести на октябрь. За тезисы от остальных комитетов парламентарии проголосуют на ПДК, которые пройдут 27 сентября. Ранее URA.RU писало об инициативе вице-спикера Думы ХМАО Натальи Западновой. Она предложила создать рабочую группу и выйти с обращением на сенатора Андрея Турчака, чтобы уравнять в правах всех добровольцев.