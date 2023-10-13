Mash: наставник российских коучей скончался, выпав из окна

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У Милованова был острый эпилептический приступ Фото:

Эксперт по организации вебинаров и автор книг Алексей Милованов скончался в Сочи, упав с 8 этажа. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Утром 11 октября мужчине резко стало плохо в квартире в элитном ЖК Москва на Депутатской улице. После падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации», — написали в канале. Там добавили, по информации близких, у Милованова был острый эпилептический приступ. По данным Mash, следственный комитет РФ начал расследование в обстоятельствах смерти мужчины.

Алексей Милованов являлся экспертом в области выступлений и вебинаров. Он был наставником Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина и других. Похороны планируют провести в Подмосковье. На момент смерти ему было 37 лет.

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Эксперт по организации вебинаров и автор книг Алексей Милованов скончался в Сочи, упав с 8 этажа. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Утром 11 октября мужчине резко стало плохо в квартире в элитном ЖК Москва на Депутатской улице. После падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации», — написали в канале. Там добавили, по информации близких, у Милованова был острый эпилептический приступ. По данным Mash, следственный комитет РФ начал расследование в обстоятельствах смерти мужчины. Алексей Милованов являлся экспертом в области выступлений и вебинаров. Он был наставником Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина и других. Похороны планируют провести в Подмосковье. На момент смерти ему было 37 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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