Mash: наставник российских коучей скончался, выпав из окна

13 октября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

У Милованова был острый эпилептический приступ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Эксперт по организации вебинаров и автор книг Алексей Милованов скончался в Сочи, упав с 8 этажа. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Утром 11 октября мужчине резко стало плохо в квартире в элитном ЖК Москва на Депутатской улице. После падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации», — написали в канале. Там добавили, по информации близких, у Милованова был острый эпилептический приступ. По данным Mash, следственный комитет РФ начал расследование в обстоятельствах смерти мужчины. Алексей Милованов являлся экспертом в области выступлений и вебинаров. Он был наставником Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина и других. Похороны планируют провести в Подмосковье. На момент смерти ему было 37 лет.

Эксперт по организации вебинаров и автор книг Алексей Милованов скончался в Сочи, упав с 8 этажа. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Утром 11 октября мужчине резко стало плохо в квартире в элитном ЖК Москва на Депутатской улице. После падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации», — написали в канале. Там добавили, по информации близких, у Милованова был острый эпилептический приступ. По данным Mash, следственный комитет РФ начал расследование в обстоятельствах смерти мужчины. Алексей Милованов являлся экспертом в области выступлений и вебинаров. Он был наставником Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягина и других. Похороны планируют провести в Подмосковье. На момент смерти ему было 37 лет.