Боевики ХАМАС ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

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Боевики ХАМАС совершили нападение на аэропорт в Тель-Авиве Фото:
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В Тель-Авиве боевики палестинского движения ХАМАС ударили по аэропорту Бен-Гурион. Это было сделано в ответ на преступления оккупантов против мирных граждан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Бригады Аль-Кассама нанесли ракетный обстрел по аэропорту Бен-Гурион в ответ на преступления оккупационных сил против гражданского населения», — пишет телеканал в соцсети X.

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В Тель-Авиве боевики палестинского движения ХАМАС ударили по аэропорту Бен-Гурион. Это было сделано в ответ на преступления оккупантов против мирных граждан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. «Бригады Аль-Кассама нанесли ракетный обстрел по аэропорту Бен-Гурион в ответ на преступления оккупационных сил против гражданского населения», — пишет телеканал в соцсети X.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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