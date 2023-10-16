Боевики ХАМАС ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Боевики ХАМАС совершили нападение на аэропорт в Тель-Авиве
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Тель-Авиве боевики палестинского движения ХАМАС ударили по аэропорту Бен-Гурион. Это было сделано в ответ на преступления оккупантов против мирных граждан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«Бригады Аль-Кассама нанесли ракетный обстрел по аэропорту Бен-Гурион в ответ на преступления оккупационных сил против гражданского населения», — пишет
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