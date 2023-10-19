19 октября 2023

В Тюмени достроят скандальный ЖК с обманутыми дольщиками

На строительстве ЖК «Северный квартал» в Тюмени появился новый застройщик
© Служба новостей «URA.RU»
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Северный квартал. Тюмень, трансформаторная подстанция, электричество, электороборудование, трансформатор, северный квартал
На смену заявленному банкротом СЗ «Северный квартал» пришел новый застройщик, который завершит все работы Фото:

В Тюмени на смену заявленному банкротом застройщику «Северный Квартал» придет новая компания. «Четвертый квартал» уже возобновил работы на просроченных объектах предшественника, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Руководитель ООО «Специализированный застройщик «Четвертый квартал» сообщил, что на объектах в ЖК «Северный Квартал» возобновлено строительство, обсужден ход проводимых работ», — говорится в сообщении.

«Северный Квартал» начал строительство малоэтажных домов на улице Тимофея Чаркова в 2018 году, но справился только с одной очередью. Из 12 заявленных домов в настоящий момент завершено четыре. Стройка находилась в замороженном состоянии с 2021 года. Ранее URA.RU рассказало, что «Северный квартал» стал фигурантом нескольких исков о банкротстве и попал в рейтинг самых громких банкротных дел 203 года.

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В Тюмени на смену заявленному банкротом застройщику «Северный Квартал» придет новая компания. «Четвертый квартал» уже возобновил работы на просроченных объектах предшественника, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Руководитель ООО «Специализированный застройщик «Четвертый квартал» сообщил, что на объектах в ЖК «Северный Квартал» возобновлено строительство, обсужден ход проводимых работ», — говорится в сообщении. «Северный Квартал» начал строительство малоэтажных домов на улице Тимофея Чаркова в 2018 году, но справился только с одной очередью. Из 12 заявленных домов в настоящий момент завершено четыре. Стройка находилась в замороженном состоянии с 2021 года. Ранее URA.RU рассказало, что «Северный квартал» стал фигурантом нескольких исков о банкротстве и попал в рейтинг самых громких банкротных дел 203 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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