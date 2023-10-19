Самые громкие дела о банкротстве в Тюмени в 2023 году

Арбитражный суд Тюмени подвел итоги нескольких важных банкротных дел 2023 года

В 2023 году кредиторы и госорганы заявляли иски не только против малого бизнеса, но и против крупных компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2023 году Арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению 4986 исков о банкротствах. Это число составляет почти четверть от всех арбитражных дел и включает в себя как банкротства физлиц, так и банкротства бизнеса всех форматов от рук кредиторов или государственных органов.

Большинство исков, как показывает статистика ассоциаций арбитражных управляющих, направлена против микропредприятий. Однако под арбитражный молот попадают и крупные компании. А зачастую разорившаяся фирма по цепочке тянет за собой своих бывших партнеров. Были такие дела и в 2023 году.

ООО «Магеллан»

Компания, которая принадлежала через управляющую компанию «Валентина» известному в городе холдингу Arsib. Крупный торговый центр в самом сердце Тюмени задолжал государству 51 миллион рублей. Первая попытка обанкротить компанию была безуспешно предпринята в 2021 году. В настоящий момент «Магеллан» признан несостоятельным и попал под конкурсное управление.

ООО «Энки Строй»

Еще одна фирма, связанная через топ-менеджеров с Arsib Holding Group. Строители оказались в гораздо более сложной ситуации — их долг перед бюджетом составляет почти миллиард рублей. В настоящий момент в компании введено наблюдение, однако банкротом «Энки Строй» пока не признана.

«Северный Квартал»

Тюменский застройщик, благодаря которому в городе впервые за много лет заговорили об обманутых дольщиках. Он строил малоэтажный жилой комплекс в районе улицы Тимофея Чаркова, но справился только с первой очередью. Долг перед государством почти дотягивает до двух миллионов, параллельно рассматривается частный иск от участников долевого строительства. Оба дела находятся в первой инстанции.

ООО «Север — Нефтегазстрой» и партнеры

Этот разорившийся бизнес из Сургута после признания банкротом потянул за собой сразу пять тюменских партнеров. Это ООО «Мастер», ООО «Уралстройтранс», ООО «ЛСР», ООО «Строй-Союз» и ООО «Синклевер». Все пять исков от северного коллеги приняты к рассмотрению, в ближайшее время по ним пройдут первые заседания.

Претензии «Сити Молла»

А вот владелец одного из крупнейших тюменских торговых центров не стал банкротом, а, наоборот, принял участие в разорении одного из своих уральских поставщиков. Против ООО «Велес Групп» из Екатеринбурга выступали банки, оптовые покупатели, бывшие партнеры — всего 69 истцов. Итог очевиден: «Велес Групп» признан банкротом и находится под конкурсным управлением.