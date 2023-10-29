В Дагестане у отеля собрались сотни мусульман с призывом выгнать евреев. Видео

29 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Полиция убедила толпу, что в здании нет евреев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Дагестане несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в городе Хасавюрт с призывом выгнать из него евреев, приехавших из Израиля. Полиция разъяснила людям, что в нем нет израильтян и находятся туристы из российских регионов. «Среди местных прошел слух о том, что якобы в отель заселились несколько израильтян, бежавших от войны к родственникам в Дагестане», — сообщает издание «Фонтанка». Отмечается, что полиция разрешила двум протестующим войти в отель, чтобы они могли убедиться, что в нем нет евреев. После этого толпа начала расходиться. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем telegram-канале подтвердил произошедшее. Он осудил ситуацию, назвав ее «воинственными призывами, на которые, откликнулись некоторые горячие головы». Меликов также отметил работу МВД и властей.

В Дагестане несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в городе Хасавюрт с призывом выгнать из него евреев, приехавших из Израиля. Полиция разъяснила людям, что в нем нет израильтян и находятся туристы из российских регионов. «Среди местных прошел слух о том, что якобы в отель заселились несколько израильтян, бежавших от войны к родственникам в Дагестане», — сообщает издание «Фонтанка». Отмечается, что полиция разрешила двум протестующим войти в отель, чтобы они могли убедиться, что в нем нет евреев. После этого толпа начала расходиться. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем telegram-канале подтвердил произошедшее. Он осудил ситуацию, назвав ее «воинственными призывами, на которые, откликнулись некоторые горячие головы». Меликов также отметил работу МВД и властей.