На Украине разрешили жаловаться на русскоязычных таксистов

На Украине в сервисе такси Uklon появилась функция жалоба на «антиукраинскую позицию» водителя. Пункт появился в меню оценки поездки.
«Такой пункт добавили в меню оценки поездки. Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать „Антиукраинская позиция“», — сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».
Появление данной опции может быть связано со скандалом в Киеве, где женщины начали требовать от таксиста, чтобы тот говорил на украинском языке, а не на русском, после чего мужчина предложил им покинуть машину, передает RT. Впоследствии водителя уволили. Он назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными», пишет
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