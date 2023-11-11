11 ноября 2023

На Украине разрешили жаловаться на русскоязычных таксистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, такси, taxi
В меню оценки поездки на Украине можно пожаловаться на русскоговорящего таксиста Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в сервисе такси Uklon появилась функция жалоба на «антиукраинскую позицию» водителя. Пункт появился в меню оценки поездки.

«Такой пункт добавили в меню оценки поездки. Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать „Антиукраинская позиция“», — сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».

Появление данной опции может быть связано со скандалом в Киеве, где женщины начали требовать от таксиста, чтобы тот говорил на украинском языке, а не на русском, после чего мужчина предложил им покинуть машину, передает RT. Впоследствии водителя уволили. Он назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными», пишет MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине в сервисе такси Uklon появилась функция жалоба на «антиукраинскую позицию» водителя. Пункт появился в меню оценки поездки. «Такой пункт добавили в меню оценки поездки. Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать „Антиукраинская позиция“», — сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Появление данной опции может быть связано со скандалом в Киеве, где женщины начали требовать от таксиста, чтобы тот говорил на украинском языке, а не на русском, после чего мужчина предложил им покинуть машину, передает RT. Впоследствии водителя уволили. Он назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными», пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...