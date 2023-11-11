На Украине разрешили жаловаться на русскоязычных таксистов

12 ноября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

В меню оценки поездки на Украине можно пожаловаться на русскоговорящего таксиста Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в сервисе такси Uklon появилась функция жалоба на «антиукраинскую позицию» водителя. Пункт появился в меню оценки поездки. «Такой пункт добавили в меню оценки поездки. Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать „Антиукраинская позиция“», — сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Появление данной опции может быть связано со скандалом в Киеве, где женщины начали требовать от таксиста, чтобы тот говорил на украинском языке, а не на русском, после чего мужчина предложил им покинуть машину, передает RT. Впоследствии водителя уволили. Он назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными», пишет MK.RU.

На Украине в сервисе такси Uklon появилась функция жалоба на «антиукраинскую позицию» водителя. Пункт появился в меню оценки поездки. «Такой пункт добавили в меню оценки поездки. Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать „Антиукраинская позиция“», — сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Появление данной опции может быть связано со скандалом в Киеве, где женщины начали требовать от таксиста, чтобы тот говорил на украинском языке, а не на русском, после чего мужчина предложил им покинуть машину, передает RT. Впоследствии водителя уволили. Он назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными», пишет MK.RU.