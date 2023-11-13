В ХМАО назвали самые дорогие вакансии для водителей спецтехники

Head Hunter: среди водителей спецтехники в ХМАО больше всего платят машинистам

14 ноября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Больше всего среди водителей спецтехники в ХМАО платят машинистам автокранов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше всего среди водителей спецтехники в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить машинистам автокранов. Работодатели обещают им зарплаты почти в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Машинисту автомобильного крана в ХМАО готовы платить от 170 до 297 тысяч рублей на руки. А работник с седьмым разрядом может рассчитывать на выплаты от 220 тысяч. Экскаваторщики тем временем могут получать от 198 тысяч до вычета налогов», — следует из данных исследования. Высокие зарплаты по региону также платят водителям грузовых автомобилей для перевозки горючего. Например, работникам, которые умеют управлять топливозаправщиками на базе «Урала» или «Камаза» обещают зарплату от 185 тысяч рублей на руки. Ранее URA.RU рассказывало, что общий топ самых прибыльных профессий ХМАО возглавляют именно водители. А их востребованность на рынке труда региона выросла в три раза.

Больше всего среди водителей спецтехники в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить машинистам автокранов. Работодатели обещают им зарплаты почти в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Машинисту автомобильного крана в ХМАО готовы платить от 170 до 297 тысяч рублей на руки. А работник с седьмым разрядом может рассчитывать на выплаты от 220 тысяч. Экскаваторщики тем временем могут получать от 198 тысяч до вычета налогов», — следует из данных исследования. Высокие зарплаты по региону также платят водителям грузовых автомобилей для перевозки горючего. Например, работникам, которые умеют управлять топливозаправщиками на базе «Урала» или «Камаза» обещают зарплату от 185 тысяч рублей на руки. Ранее URA.RU рассказывало, что общий топ самых прибыльных профессий ХМАО возглавляют именно водители. А их востребованность на рынке труда региона выросла в три раза.