Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для водителей ХМАО

Водителям ХМАО больше всего платят на работе бульдозеристами

18 октября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Водители возглавляют топ самых высокооплачиваемых профессий ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие водительские зарплаты готовы платить бульдозеристам и дальнобойщикам. Работники могут рассчитывать на зарплату около 130 тысяч в месяц. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Водителям бульдозера в ХМАО готовы платить в среднем 130 241 рублей. Дальнобойщики при этом могут рассчитывать на зарплату в 121 419 рублей. А водителям экскаватора обещают 98 545 рублей», — следует из данных исследования. По сравнению с прошлым годом, среди них наибольший прирост средней зарплаты аналитики фиксируют у дальнобойщиков и экскаваторщиков — 25% и 36% соответственно. Общий топ самых высокооплачиваемых профессий ХМАО также возглавляют именно водители. «В целом в 3 квартале 2023 года востребованность водителей в округе выросла в 3,1 раза год к году, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 29%. Если в 3 квартале 2022 года работодатели были готовы платить специалистам 55 282 рубля, то в текущем году сумма составляет 71 138 рублей», — рассказал URA.RU Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы». Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО массово набирают рабочий персонал. Тогда у югорских работодателей интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%.

В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие водительские зарплаты готовы платить бульдозеристам и дальнобойщикам. Работники могут рассчитывать на зарплату около 130 тысяч в месяц. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Водителям бульдозера в ХМАО готовы платить в среднем 130 241 рублей. Дальнобойщики при этом могут рассчитывать на зарплату в 121 419 рублей. А водителям экскаватора обещают 98 545 рублей», — следует из данных исследования. По сравнению с прошлым годом, среди них наибольший прирост средней зарплаты аналитики фиксируют у дальнобойщиков и экскаваторщиков — 25% и 36% соответственно. Общий топ самых высокооплачиваемых профессий ХМАО также возглавляют именно водители. «В целом в 3 квартале 2023 года востребованность водителей в округе выросла в 3,1 раза год к году, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 29%. Если в 3 квартале 2022 года работодатели были готовы платить специалистам 55 282 рубля, то в текущем году сумма составляет 71 138 рублей», — рассказал URA.RU Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы». Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО массово набирают рабочий персонал. Тогда у югорских работодателей интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%.