Полянский предрек крах Киева из-за планов США

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Заместитель постпреда РФ при ООН спрогнозировал падение режима в Киеве Фото:

Власти Соединенных Штатов готовятся бросить Украину, поскольку режим в Киеве скоро падет. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети.

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами. В результате штаты столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками», — пояснил Полянский в соцсети X.

Конфликт на Украине завершится падением киевского режима, а переломный момент наступит уже в 2023 году. Такой прогноз сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, Киев лишится власти, а Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Соединенных Штатов готовятся бросить Украину, поскольку режим в Киеве скоро падет. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети. «Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами. В результате штаты столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками», — пояснил Полянский в соцсети X. Конфликт на Украине завершится падением киевского режима, а переломный момент наступит уже в 2023 году. Такой прогноз сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, Киев лишится власти, а Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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