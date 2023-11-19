Полянский предрек крах Киева из-за планов США

19 ноября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Заместитель постпреда РФ при ООН спрогнозировал падение режима в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Соединенных Штатов готовятся бросить Украину, поскольку режим в Киеве скоро падет. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети. «Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами. В результате штаты столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками», — пояснил Полянский в соцсети X. Конфликт на Украине завершится падением киевского режима, а переломный момент наступит уже в 2023 году. Такой прогноз сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, Киев лишится власти, а Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории, передает «Национальная служба новостей».

Власти Соединенных Штатов готовятся бросить Украину, поскольку режим в Киеве скоро падет. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети. «Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами. В результате штаты столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками», — пояснил Полянский в соцсети X. Конфликт на Украине завершится падением киевского режима, а переломный момент наступит уже в 2023 году. Такой прогноз сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, Киев лишится власти, а Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории, передает «Национальная служба новостей».