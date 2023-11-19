19 ноября 2023
18 ноября 2023

В тюменском микрорайоне построят новые дороги

В тюменском микрорайоне Велижанский появятся дороги в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы в начале зимы. Тюмень, укладка асфальта, дорога, дорожные работы
Дороги построят на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы Фото:

В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят дороги на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. Также планируется организовать проезд в район Мелиораторов.

«В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — приводит слова Васенина официальная группа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области между поселениями Московский и Успенка появится новая дорога. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года.

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В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят дороги на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. Также планируется организовать проезд в район Мелиораторов. «В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — приводит слова Васенина официальная группа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области между поселениями Московский и Успенка появится новая дорога. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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