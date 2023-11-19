В тюменском микрорайоне построят новые дороги

В тюменском микрорайоне Велижанский появятся дороги в 2024 году

20 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Дороги построят на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят дороги на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. Также планируется организовать проезд в район Мелиораторов. «В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — приводит слова Васенина официальная группа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области между поселениями Московский и Успенка появится новая дорога. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года.

В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят дороги на улицах Ненецкой и Ишимской и возле новой школы. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. Также планируется организовать проезд в район Мелиораторов. «В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — приводит слова Васенина официальная группа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области между поселениями Московский и Успенка появится новая дорога. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года.