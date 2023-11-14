14 ноября 2023

Между тюменскими поселками построят новую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, каток, укладка асфальта, новая дорога, дорога, улица строителей
Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года Фото:

В Тюменской области поселения Московский и Успенка соединит новая дорога. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года

«Идет разработка проектной документации по строительству дороги от п. Московского до с. Успенка. Строительно-монтажные работы будут выполняться по готовности проекта. По срокам — не ранее 2025 года», — рассказали в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что возле тюменской деревни в новом жилом комплексе обустроят дороги, остановки и освещение. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году.

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В Тюменской области поселения Московский и Успенка соединит новая дорога. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года «Идет разработка проектной документации по строительству дороги от п. Московского до с. Успенка. Строительно-монтажные работы будут выполняться по готовности проекта. По срокам — не ранее 2025 года», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что возле тюменской деревни в новом жилом комплексе обустроят дороги, остановки и освещение. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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