Между тюменскими поселками построят новую дорогу

Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года
В Тюменской области поселения Московский и Успенка соединит новая дорога. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Закончить строительство объекта планируют не раньше 2025 года
«Идет разработка проектной документации по строительству дороги от п. Московского до с. Успенка. Строительно-монтажные работы будут выполняться по готовности проекта. По срокам — не ранее 2025 года», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что возле тюменской деревни в новом жилом комплексе обустроят дороги, остановки и освещение. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году.
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