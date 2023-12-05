Экс-главу курганского пункта миграции судят по делу о взятках и фиктивном учете

Бывшего главу курганской миграционной службы обвиняют во взятках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суд поступило уголовное дело на бывшего начальника миграционного пункта рабочего поселка Лебяжье. Женщину обвиняют в десятках преступлений, среди которых взяточничество, организация незаконной миграции, фиктивная постановка на учет и злоупотребление должностными полномочиями. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Перечень статей: ст. 322.2 (фиктивная регистрация гражданина) — 5 эпизодов, ст. 322.3 (фиктивная регистрация иностранного гражданина) — 6 эпизодов, ст. 292.1 ч.1 (незаконная выдача паспорта) — 4 эпизода, ст. 322.1 ч.1 (организация незаконной миграции) — 4 эпизода, ст. 290 ч.3 (получение взятки) — 2 эпизода, ст. 285 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями) — 3 эпизода», — сообщает картотека Лебяжьевского районного суда. Обвиняемой является бывший начальник паспортного стола, а позже миграционного пункта отделения полиции Галина Баневич.

Источники URA.RU, приближенные к правоохранительным органам, рассказали, что уголовное дело возбудили из-за нарушений в 2018—2019 годах. Дослужившаяся до капитана женщина в настоящее время уволена из рядов полиции.

Редакция обратилась за комментариями в УМВД региона. В ведомстве попросили выслать официальный запрос. Ответ на него на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что двух курганских экс-полицейских будут судить за применение пыток. Уголовное дело возбудили после доставки из полиции города в больницу гражданина. Врачи обнаружили у пострадавшего переломанные ребра.