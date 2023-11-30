30 ноября 2023

Двух курганских экс-полицейских будут судить по делу о пытках задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Мужчина попал на скорой в больницу после допроса в курганской полиции Фото:

Уголовное дело на бывших сотрудников полиции поступило в Шадринский районный суд (Курганская область). Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий, связанных с применением пытки. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Б — ст. 286 ч.3 п.п.а,е (превышение должностных полномочий, совершенных при помощи насилия и из корыстной заинтересованности); ст. 286 ч.4 УК РФ (деяния должностного лица с применением пытки); Г. — ст. 286 ч.4 УК РФ», — сообщает картотека шадринского райсуда. Обвиняемыми являются бывшие сотрудники шадринского отделения полиции.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил факт нанесения травм задержанному. По данным источников URA.RU, приближенных к органам правопорядка, один из экс-сотрудников допрашивал задержанного по делу о хищении денежных средств. В ходе допроса с применением силы он договорился со вторым оперативником добавить подозреваемому статью о распространении наркотиков. Задержанный признавать вину не хотел, после допроса его на скорой увезли в больницу, где обнаружили множественные переломы ребер.

Сотрудники полиции были задержаны и судом определены в СИЗО на время следствия. В середине ноября одного из обвиняемых выпустили из изолятора. Другой находится под стражей. Из рядов ОВД они были уволены в результате проведенной внутренней проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего курганского полицейского задержали по обвинению в пытках. Было возбуждено уголовное дело, мужчина был помещен под стражу.

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Уголовное дело на бывших сотрудников полиции поступило в Шадринский районный суд (Курганская область). Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий, связанных с применением пытки. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Б — ст. 286 ч.3 п.п.а,е (превышение должностных полномочий, совершенных при помощи насилия и из корыстной заинтересованности); ст. 286 ч.4 УК РФ (деяния должностного лица с применением пытки); Г. — ст. 286 ч.4 УК РФ», — сообщает картотека шадринского райсуда. Обвиняемыми являются бывшие сотрудники шадринского отделения полиции. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил факт нанесения травм задержанному. По данным источников URA.RU, приближенных к органам правопорядка, один из экс-сотрудников допрашивал задержанного по делу о хищении денежных средств. В ходе допроса с применением силы он договорился со вторым оперативником добавить подозреваемому статью о распространении наркотиков. Задержанный признавать вину не хотел, после допроса его на скорой увезли в больницу, где обнаружили множественные переломы ребер. Сотрудники полиции были задержаны и судом определены в СИЗО на время следствия. В середине ноября одного из обвиняемых выпустили из изолятора. Другой находится под стражей. Из рядов ОВД они были уволены в результате проведенной внутренней проверки. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего курганского полицейского задержали по обвинению в пытках. Было возбуждено уголовное дело, мужчина был помещен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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