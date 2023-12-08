Более тысячи погибших на пути в ЕС беженцев похоронили в безымянных могилах

08 декабря 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

За 10 лет на пути в Европу погибло 29 тысяч мигрантов и беженцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Более тысячи беженцев и нелегальных мигрантов, пытающихся дойти до Европы, похоронили в безыменных могилах за последние 10 лет. Попытки уточнить личность или найти родственников погибших не предпринимались, сообщает британская газета The Guardian. «По меньшей мере 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы за последнее десятилетие, были похоронены до того, как их опознали. Они лежат в голых, часто пустых могилах вдоль границ», — говорится в сообщении. Чаще всего безымянные захоронения располагаются на пути в Европу из Афганистана, Ирака, Сирии, Сомали, Эритреи и других стран. Журналисты издания, совместно с Международным комитетом Красного Креста, посчитали, что за 10 лет на пути в Европу погибли более 29 тысяч мигрантов и беженцев. Тела 2162 человек до сих пор не идентифицированы, часть из них до сих пор находится в моргах или хранится в похоронных бюро. Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в 2022 году отмечал, что из-за продовольственного кризиса потоки мигрантов в Европу могут увеличиться, передает телеканал RT. Политик заявил, что ЕС должен быть готов к подобным сценариям, учитывая количество незаконных пересечений границы ЕС.

Более тысячи беженцев и нелегальных мигрантов, пытающихся дойти до Европы, похоронили в безыменных могилах за последние 10 лет. Попытки уточнить личность или найти родственников погибших не предпринимались, сообщает британская газета The Guardian. «По меньшей мере 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы за последнее десятилетие, были похоронены до того, как их опознали. Они лежат в голых, часто пустых могилах вдоль границ», — говорится в сообщении. Чаще всего безымянные захоронения располагаются на пути в Европу из Афганистана, Ирака, Сирии, Сомали, Эритреи и других стран. Журналисты издания, совместно с Международным комитетом Красного Креста, посчитали, что за 10 лет на пути в Европу погибли более 29 тысяч мигрантов и беженцев. Тела 2162 человек до сих пор не идентифицированы, часть из них до сих пор находится в моргах или хранится в похоронных бюро. Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в 2022 году отмечал, что из-за продовольственного кризиса потоки мигрантов в Европу могут увеличиться, передает телеканал RT. Политик заявил, что ЕС должен быть готов к подобным сценариям, учитывая количество незаконных пересечений границы ЕС.