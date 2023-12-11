Shot: танки ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
ВСУ использовали танки для обстрела Белгородской и Брянской областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области из танков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Обстрел велся вчера около четырех часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. <…> ВСУ нанесли удар по двум селам в Брянской области», — сообщает издание. Отмечается, что при обстреле Новой Таволжанки было выпущено как минимум девять снарядов. В результате атак никто не пострадал и ничто не разрушилось.

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ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области из танков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Обстрел велся вчера около четырех часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. <…> ВСУ нанесли удар по двум селам в Брянской области», — сообщает издание. Отмечается, что при обстреле Новой Таволжанки было выпущено как минимум девять снарядов. В результате атак никто не пострадал и ничто не разрушилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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