Shot: танки ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

ВСУ использовали танки для обстрела Белгородской и Брянской областей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области из танков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Обстрел велся вчера около четырех часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. <…> ВСУ нанесли удар по двум селам в Брянской области», — сообщает издание. Отмечается, что при обстреле Новой Таволжанки было выпущено как минимум девять снарядов. В результате атак никто не пострадал и ничто не разрушилось.
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