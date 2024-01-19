В Бурятии отменили концерт Орбакайте

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В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте Фото:

Концерт артистки Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на март 2024 года, был отменен после обращения общественников, которые обвиняют певицу в неопределенной позиции в отношении проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

«Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт Орбакайте в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — заявили в министерстве. Причиной возмущения стала неопределенная позиция Орбакайте по вопросу СВО. Общественники требуют от артистки публично высказать свое мнение. В связи с этим многие горожане считают, что артистке не следует выступать в Бурятии.

В региональном Минспорта подчеркнули, что Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов и ее деятельность официально не запрещена в России. Исходя из афиш и информации от онлайн-касс, концерт под названием «На бис!» должен был состояться 13 марта.

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Концерт артистки Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на март 2024 года, был отменен после обращения общественников, которые обвиняют певицу в неопределенной позиции в отношении проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии. «Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт Орбакайте в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — заявили в министерстве. Причиной возмущения стала неопределенная позиция Орбакайте по вопросу СВО. Общественники требуют от артистки публично высказать свое мнение. В связи с этим многие горожане считают, что артистке не следует выступать в Бурятии. В региональном Минспорта подчеркнули, что Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов и ее деятельность официально не запрещена в России. Исходя из афиш и информации от онлайн-касс, концерт под названием «На бис!» должен был состояться 13 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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