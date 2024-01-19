В Бурятии отменили концерт Орбакайте

19 января 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Концерт артистки Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на март 2024 года, был отменен после обращения общественников, которые обвиняют певицу в неопределенной позиции в отношении проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии. «Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт Орбакайте в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — заявили в министерстве. Причиной возмущения стала неопределенная позиция Орбакайте по вопросу СВО. Общественники требуют от артистки публично высказать свое мнение. В связи с этим многие горожане считают, что артистке не следует выступать в Бурятии. В региональном Минспорта подчеркнули, что Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов и ее деятельность официально не запрещена в России. Исходя из афиш и информации от онлайн-касс, концерт под названием «На бис!» должен был состояться 13 марта.

Концерт артистки Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на март 2024 года, был отменен после обращения общественников, которые обвиняют певицу в неопределенной позиции в отношении проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии. «Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт Орбакайте в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — заявили в министерстве. Причиной возмущения стала неопределенная позиция Орбакайте по вопросу СВО. Общественники требуют от артистки публично высказать свое мнение. В связи с этим многие горожане считают, что артистке не следует выступать в Бурятии. В региональном Минспорта подчеркнули, что Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов и ее деятельность официально не запрещена в России. Исходя из афиш и информации от онлайн-касс, концерт под названием «На бис!» должен был состояться 13 марта.