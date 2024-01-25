25 января 2024

В Перми устроят благотворительную мексиканскую вечеринку в стиле «Ночи мертвых»

В Перми гости вечеринки для взрослых «Тако фест» помогут бездомным
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник мертвых в Гостином дворе. Москва, карнавал, мексиканский праздник мертвых, dia de muertos, праздник
Костюмы и макияж приветствуются на «Тако фест» Фото:

В Перми пройдет благотворительная мексиканская вечеринка «Тако фест», на которой гости соберут деньги для «Территории передышки» — организации, помогающей бездомным. Участники украсят себя макияжем в стиле «Ночи мертвых», а сам фестиваль предназначен для тех, кто старше 18 лет, рассказывают организаторы.

«Приглашаем 3 февраля на благотворительный ТАКО ФЕСТ в Hooper pub в поддержку Территории передышки: пробуйте мексиканскую еду, участвуйте в конкурсах и помогайте бездомным людям! В программе макияж в стиле „Ночи мертвых“, конкурс на лучший костюм, музыка от пермских диджеев и фотозона. Возрастное ограничение 18+», — сообщает «Территория передышки» в соцсетях.

Треть выручки от продаж угощений пойдет в пользу проектов «Территории передышки». Также деньги будут собирать во время тематического тако-квиза.

«Территории передышки» работает в Перми с 2017 года. Волонтеры помогают бездомным в дневном центре, поддерживают в получении документов и поиске работы и жилья. С 2020 года по городу курсирует автобус с горячей едой. Каждую зиму в Перми активисты ставят палатку обогрева. Работу «Территории передышки» высоко оценивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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В Перми пройдет благотворительная мексиканская вечеринка «Тако фест», на которой гости соберут деньги для «Территории передышки» — организации, помогающей бездомным. Участники украсят себя макияжем в стиле «Ночи мертвых», а сам фестиваль предназначен для тех, кто старше 18 лет, рассказывают организаторы. «Приглашаем 3 февраля на благотворительный ТАКО ФЕСТ в Hooper pub в поддержку Территории передышки: пробуйте мексиканскую еду, участвуйте в конкурсах и помогайте бездомным людям! В программе макияж в стиле „Ночи мертвых“, конкурс на лучший костюм, музыка от пермских диджеев и фотозона. Возрастное ограничение 18+», — сообщает «Территория передышки» в соцсетях. Треть выручки от продаж угощений пойдет в пользу проектов «Территории передышки». Также деньги будут собирать во время тематического тако-квиза. «Территории передышки» работает в Перми с 2017 года. Волонтеры помогают бездомным в дневном центре, поддерживают в получении документов и поиске работы и жилья. С 2020 года по городу курсирует автобус с горячей едой. Каждую зиму в Перми активисты ставят палатку обогрева. Работу «Территории передышки» высоко оценивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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