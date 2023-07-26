Махонин похвалил пермские НКО за лучшие годовые отчеты

27 июля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Махонин похвалил пермские НКО за успехи на федеральном уровне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвалил четыре благотворительные организации региона, которые стали лучшими на федеральном конкурсе «Точка отсчета». Об этом политик написал в Telegram. «Наши НКО — самые лучшие. Победителями и призерами стандарта публичных годовых отчетов стали „Территория передышки“, „Территория семьи“, Фонд „Дедморозим“ и Частинская районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — написал Махонин в своем telegram-канале. Махонин добавил, что на федеральном конкурсе годовые отчеты пермских НКО анализировались с точки зрения эффективности использования грантов и пожертвований. По мнению главы края, такой подход позволяет лучше понять, кто из подопечных получил помощь, с какими партнерами ведется работа. Ранее НКО Пермского края подали почти двести заявок на получение грантов от фонда губернатора, созданного по инициативе Дмитрия Махонина. Все вместе они претендовали на 235 миллионов рублей, которые собирались потратить в основном на пропаганду здорового образа жизни и патриотизма. Об этом рассказали в Фонде грантов губернатора Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвалил четыре благотворительные организации региона, которые стали лучшими на федеральном конкурсе «Точка отсчета». Об этом политик написал в Telegram. «Наши НКО — самые лучшие. Победителями и призерами стандарта публичных годовых отчетов стали „Территория передышки“, „Территория семьи“, Фонд „Дедморозим“ и Частинская районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — написал Махонин в своем telegram-канале. Махонин добавил, что на федеральном конкурсе годовые отчеты пермских НКО анализировались с точки зрения эффективности использования грантов и пожертвований. По мнению главы края, такой подход позволяет лучше понять, кто из подопечных получил помощь, с какими партнерами ведется работа. Ранее НКО Пермского края подали почти двести заявок на получение грантов от фонда губернатора, созданного по инициативе Дмитрия Махонина. Все вместе они претендовали на 235 миллионов рублей, которые собирались потратить в основном на пропаганду здорового образа жизни и патриотизма. Об этом рассказали в Фонде грантов губернатора Пермского края.