В ХМАО водители пожаловались мэру на аварийное состояние моста

30 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Жители опасаются, что мост может разрушиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались мэру Дмитрию Горбунову на аварийное состояние моста, соединяющего два микрорайона города. Об этом URA.RU сообщил один из водителей инициативной группы на условиях анонимности и предоставил копию обращения. Жители жалуются, что по мосту сложно проезжать из-за больших ям. Это сказывается на быстром износе подвески автомобилей. Также из-за отсутствия ремонта мост начинает постепенно разваливаться. «Ситуация уже критическая. Не представляю, что там будет весной. Легковые машины уже не проедут. Собрали инициативную группу и написали обращение к новому главе города. Может он поможет решить проблему с мостом», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Пыть-Яха. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что новым главой самого скандального города ХМАО стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За его назначение единогласно проголосовали депутаты Пыть-Яха.

Водители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались мэру Дмитрию Горбунову на аварийное состояние моста, соединяющего два микрорайона города. Об этом URA.RU сообщил один из водителей инициативной группы на условиях анонимности и предоставил копию обращения. Жители жалуются, что по мосту сложно проезжать из-за больших ям. Это сказывается на быстром износе подвески автомобилей. Также из-за отсутствия ремонта мост начинает постепенно разваливаться. «Ситуация уже критическая. Не представляю, что там будет весной. Легковые машины уже не проедут. Собрали инициативную группу и написали обращение к новому главе города. Может он поможет решить проблему с мостом», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Пыть-Яха. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что новым главой самого скандального города ХМАО стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За его назначение единогласно проголосовали депутаты Пыть-Яха.