29 января 2024

В ХМАО водители пожаловались мэру на аварийное состояние моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Заснеженные мосты. Курган , снег, мост, заснеженный мост
Жители опасаются, что мост может разрушиться Фото:

Водители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались мэру Дмитрию Горбунову на аварийное состояние моста, соединяющего два микрорайона города. Об этом URA.RU сообщил один из водителей инициативной группы на условиях анонимности и предоставил копию обращения.

Жители жалуются, что по мосту сложно проезжать из-за больших ям. Это сказывается на быстром износе подвески автомобилей. Также из-за отсутствия ремонта мост начинает постепенно разваливаться. «Ситуация уже критическая. Не представляю, что там будет весной. Легковые машины уже не проедут. Собрали инициативную группу и написали обращение к новому главе города. Может он поможет решить проблему с мостом», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Пыть-Яха. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что новым главой самого скандального города ХМАО стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За его назначение единогласно проголосовали депутаты Пыть-Яха.

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Водители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались мэру Дмитрию Горбунову на аварийное состояние моста, соединяющего два микрорайона города. Об этом URA.RU сообщил один из водителей инициативной группы на условиях анонимности и предоставил копию обращения. Жители жалуются, что по мосту сложно проезжать из-за больших ям. Это сказывается на быстром износе подвески автомобилей. Также из-за отсутствия ремонта мост начинает постепенно разваливаться. «Ситуация уже критическая. Не представляю, что там будет весной. Легковые машины уже не проедут. Собрали инициативную группу и написали обращение к новому главе города. Может он поможет решить проблему с мостом», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Пыть-Яха. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что новым главой самого скандального города ХМАО стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За его назначение единогласно проголосовали депутаты Пыть-Яха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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